HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "diễu võ duơng oai" trên phố Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Dù Đà Nẵng vừa khởi tố hàng chục thanh thiếu niên vì gây rối trật tự đường phố, nhưng một nhóm đối tượng vẫn ngang nhiên mang hung khí đi “diễu hành”.

Ngày 1-10, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã lập hồ sơ, xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "diễu hành" trên đường phố, quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, lúc 20 giờ 30 ngày 30-9, lực lượng tuần tra Công an phường An Khê phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi xe máy mang theo gậy ba chĩa, liềm, vừa lưu thông trên đường phố vừa chụp ảnh, quay clip tung lên mạng.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "diễu võ duơng oai" trên phố Đà Nẵng- Ảnh 1.

Công an phường An Khê kịp thời ngăn chặn nhóm thiếu niên vác hung khí đi diễu phố

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ 4 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Q. (ở đường Tôn Đản, phường An Khê), Hồ Xuân H., Nguyễn Quốc A. (cùng ở đường Trường Chinh, phường An Khê) và Lê Tấn Trường K. (ở đường Trần Huy Liệu, phường Cẩm Lệ).

Trong đó, Lê Tấn Trường K. là người điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Q., mang theo cây 3 chĩa; các nghi phạm còn lại đi cùng mang theo liềm và gậy.

Nhóm này quay clip tung lên mạng xã hội khiêu khích, gây bất an cho người đi đường.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "diễu võ duơng oai" trên phố Đà Nẵng- Ảnh 2.

Vi phạm pháp luật để quay clip đăng tải lên TikTok

Theo cơ quan chức năng, hành vi này gây mất an ninh trật tự, nhất là khi các clip, hình ảnh hung hãn được tung lên mạng xã hội dễ tạo hiệu ứng xấu, kích động thanh thiếu niên khác bắt chước.

Đáng nói, ngay trước đó (ngày 30-9), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố số lượng bị can kỷ lục lên đến 35 trường hợp liên quan đến hành vi tương tự.

Trong đó, công an bắt tạm giam 34 bị can. Nhóm thanh thiếu niên này liên quan vụ gây rối trật tự công cộng tại đường 2 Tháng 9 và trung tâm thành phố trong các đêm 21, 22-9.

Thời điểm trên, các nhóm thanh thiếu niên này tụ tập chạy xe không gắn biển số, lạng lách, nẹt pô, ném chai bia, mang hung khí thị uy; quay clip tung lên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, gia đình và nhà trường cần tăng cường phối hợp, giáo dục, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên đua đòi, "làm màu" trên mạng, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Tin liên quan

"Choáng" với số lượng thanh thiếu niên bị khởi tố vì gây rối trật tự trong 2 đêm ở Đà Nẵng

"Choáng" với số lượng thanh thiếu niên bị khởi tố vì gây rối trật tự trong 2 đêm ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Công an TP Đà Nẵng xác định có 48 thanh thiếu niên gây rối, trong đó đã khởi tố 35 đối tượng, 13 đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh

Nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp két sắt tiền công đức tại đền Thượng

(NLĐO) - Cơ quan công an đã xác định được danh tính, tổ chức truy bắt nhóm đối tượng trộm cắp két sắt tại đền Thượng.

Giám đốc Công an Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo xử lý nhóm thiếu niên gây rối trật tự công cộng

(NLĐO) – Những đối tượng cổ vũ, quay clip nhóm thanh thiếu niên đua xe để câu like trên mạng xã hội cũng bị Công an Đà Nẵng truy xét

thanh thiếu niên an ninh trật tự gây rối trật tự vi phạm pháp luật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo