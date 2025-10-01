Ngày 1-10, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã lập hồ sơ, xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "diễu hành" trên đường phố, quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, lúc 20 giờ 30 ngày 30-9, lực lượng tuần tra Công an phường An Khê phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi xe máy mang theo gậy ba chĩa, liềm, vừa lưu thông trên đường phố vừa chụp ảnh, quay clip tung lên mạng.

Công an phường An Khê kịp thời ngăn chặn nhóm thiếu niên vác hung khí đi diễu phố

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ 4 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Q. (ở đường Tôn Đản, phường An Khê), Hồ Xuân H., Nguyễn Quốc A. (cùng ở đường Trường Chinh, phường An Khê) và Lê Tấn Trường K. (ở đường Trần Huy Liệu, phường Cẩm Lệ).

Trong đó, Lê Tấn Trường K. là người điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Q., mang theo cây 3 chĩa; các nghi phạm còn lại đi cùng mang theo liềm và gậy.

Nhóm này quay clip tung lên mạng xã hội khiêu khích, gây bất an cho người đi đường.

Vi phạm pháp luật để quay clip đăng tải lên TikTok

Theo cơ quan chức năng, hành vi này gây mất an ninh trật tự, nhất là khi các clip, hình ảnh hung hãn được tung lên mạng xã hội dễ tạo hiệu ứng xấu, kích động thanh thiếu niên khác bắt chước.

Đáng nói, ngay trước đó (ngày 30-9), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố số lượng bị can kỷ lục lên đến 35 trường hợp liên quan đến hành vi tương tự.

Trong đó, công an bắt tạm giam 34 bị can. Nhóm thanh thiếu niên này liên quan vụ gây rối trật tự công cộng tại đường 2 Tháng 9 và trung tâm thành phố trong các đêm 21, 22-9.

Thời điểm trên, các nhóm thanh thiếu niên này tụ tập chạy xe không gắn biển số, lạng lách, nẹt pô, ném chai bia, mang hung khí thị uy; quay clip tung lên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, gia đình và nhà trường cần tăng cường phối hợp, giáo dục, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên đua đòi, "làm màu" trên mạng, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.