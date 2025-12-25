Xử lý ra sao vụ người phụ nữ bị chồng dùng hung khí tấn công ở trung tâm Đà Nẵng

Như đã thông tin, Công an TP Đà Nẵng đang truy người chồng dùng hung khí tấn công vợ trên đường Trường Chinh, phường An Khê.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, sáng 23-12, người phụ nữ đi bộ trên đường Trường Chinh thì "lời qua tiếng lại" với người đàn ông. Sau đó, người đàn ông dùng hung khí tấn công một cách dã man vào phần đầu và cổ khiến người phụ nữ gục xuống đường.

Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo Công an TP Đà Nẵng, người gây án là chồng của người phụ nữ. Họ cùng ngụ tại một tỉnh phía Bắc, vào miền Nam sinh sống. Khi di chuyển qua địa bàn Đà Nẵng, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ việc.

Xử lý như thế nào?

"Hành vi của người đàn ông là đặc biệt nghiêm trọng vì đã xâm phạm trực tiếp đến quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe của người phụ nữ. Mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ gia đình không thể là lý do biện minh cho hành vi sử dụng bạo lực, nhất là khi hành vi được thực hiện giữa ban ngày, tại nơi công cộng" - luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, nói



Thông tin ban đầu cho thấy người đàn ông có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" theo điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Lý do là khi cơ quan tiến hành tố tụng xác định hành vi tấn công mang tính quyết liệt, liên tiếp, có khả năng tước đoạt tính mạng nạn nhân, dù hậu quả chết người chưa xảy ra do nạn nhân được cấp cứu kịp thời.

Trường hợp trên, hành vi có thể được xác định là phạm tội chưa đạt theo điều 15 Bộ Luật Hình sự, bởi người phạm tội đã cố ý thực hiện hành vi nguy hiểm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, nếu cơ quan tiến hành tố tụng xác định người đàn ông không có ý thức tước đoạt mạng sống mà chỉ nhằm gây thương tích cho nạn nhân, thì hành vi vẫn có thể bị xử lý về tội "Cố ý gây thương tích" theo điều 134 Bộ Luật Hình sự. Khi tỉ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc trong các tiết định khung hình phạt như sử dụng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ.

Nếu người đàn ông là chồng của nạn nhân, hành động còn thể hiện dấu hiệu bạo lực gia đình nghiêm trọng. Việc bạo lực, đánh đập phụ nữ sẽ được xử lý nghiêm khắc nhằm mục đích răn đe phòng ngừa bảo vệ các nạn nhân yếu thế trong xã hội.