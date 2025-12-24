HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Ngồi học ở quán cà phê, cô gái 18 tuổi bị trộm máy tính xách tay

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau khi rời bàn đi vệ sinh ở quán The Coffee House, cô gái bị một phụ nữ lấy trộm máy tính xách tay.

Ngày 24-12, Công an phường Hòa Hưng, TPHCM cho biết đã truy xét nhanh đối tượng trộm cắp tài sản tại quán cà phê The Coffee House.

Cô gái 18 tuổi bị trộm laptop khi ngồi học ở The Coffee House - Ảnh 1.

Lê Bảo Anh Thư nhận lại máy tính.

Theo điều tra, chiều 17-12, Lê Bảo Anh Thư, 18 tuổi, ngồi học bài tại quán The Coffee House ở đường Cao Thắng, phường Hòa Hưng. Lúc Thư rời bàn đi vệ sinh, kẻ gian lấy trộm máy tính xách tay hiệu Dell để trên bàn và tẩu thoát.

Từ kết quả trích xuất camera an ninh, Thư thấy một phụ nữ ngồi bàn kế bên đã trộm cắp ngay khi Thư rời đi. Vụ việc sau đó được trình báo công an địa phương.

Công an phường Hòa Hưng phối hợp Công an TPHCM nhanh chóng khoanh vùng và xác định người nghi vấn là Lê Thị Xuân Phụng, 44 tuổi.

Qua xác minh, Lê Thị Xuân Phụng là người có tiền án, vừa mới được đặc xá, ra tù ngày 1-5. Tuy nhiên, Phụng lại tiếp tục con đường phạm pháp, lợi dụng sự sơ hở của người dân tại các tụ điểm công cộng để thực hiện hành vi trộm cắp.

Công an phường Hòa Hưng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản cá nhân khi đến những nơi công cộng, không tạo sơ hở cho kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

trộm cắp tài sản camera an ninh quán cà phê
