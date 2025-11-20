Xử lý tài xế ô tô đi vào đường cấm ở trung tâm TP Cần Thơ

Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao clip một ô tô có gắn camera hành trình, đi từ đường Phan Đình Phùng vào đường Ngô Văn Sở (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thì gặp một ô tô mang biển kiểm soát 65A-569.73 di chuyển theo chiều ngược lại (khu vực có biển cấm ô tô).

CLIP: Tài xế điều khiển ô tô 65A-569.73 đi vào đường cấm bị camera hành trình ghi lại. Nguồn: MXH

Khi xuống xe, tài xế điều khiển phương tiện 65A-569.73 tranh cãi với tài xế gắn camera, khiến giao thông tại chỗ ùn tắc.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm tài xế điều khiển phương tiện 65A-569.73 vì tuyến đường Hòa Bình vào Nguyễn Văn Sở có biển cấm ô tô nhưng tài xế này vẫn chạy vào.

Ngày 20-11, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý đối với ông P.N.T (SN 1993, ngụ tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ) về hành vi điều khiển xe ô tô đi vào đường cấm.

Hình ảnh tài xế điều khiển phương tiện 65A-569.73 vào đường Ngô Văn Sở. Ảnh cắt từ clip

Vào khoảng 20 giờ 5 phút ngày 8-11, ông P.N.T điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 65A-569.73 lưu thông vào đường cấm tại trước số 21, đường Ngô Văn Sở. Hành vi này bị người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngay sau khi clip được lan truyền, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã tiếp nhận thông tin và chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ để xác minh, xử lý. Qua làm việc, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ đã lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.