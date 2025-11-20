Xử lý tài xế ô tô đi vào đường cấm ở trung tâm TP Cần Thơ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Xử lý tài xế ô tô đi vào đường cấm ở trung tâm TP Cần Thơ

Ca Linh

(NLĐO) – Tài xế lái ô tô đi vào đường cấm ở trung tâm TP Cần Thơ đã gây xôn xao mạng xã hội sau khi bị camera hành trình ghi lại.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao clip một ô tô có gắn camera hành trình, đi từ đường Phan Đình Phùng vào đường Ngô Văn Sở (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thì gặp một ô tô mang biển kiểm soát 65A-569.73 di chuyển theo chiều ngược lại (khu vực có biển cấm ô tô).

CLIP: Tài xế điều khiển ô tô 65A-569.73 đi vào đường cấm bị camera hành trình ghi lại. Nguồn: MXH

Khi xuống xe, tài xế điều khiển phương tiện 65A-569.73 tranh cãi với tài xế gắn camera, khiến giao thông tại chỗ ùn tắc.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm tài xế điều khiển phương tiện 65A-569.73 vì tuyến đường Hòa Bình vào Nguyễn Văn Sở có biển cấm ô tô nhưng tài xế này vẫn chạy vào.

Ngày 20-11, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý đối với ông P.N.T (SN 1993, ngụ tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ) về hành vi điều khiển xe ô tô đi vào đường cấm.

Cần Thơ: Lập biên bản tài xế "phớt lờ" đường cấm ô tô, xôn xao trên mạng - Ảnh 1.

Hình ảnh tài xế điều khiển phương tiện 65A-569.73 vào đường Ngô Văn Sở. Ảnh cắt từ clip

Vào khoảng 20 giờ 5 phút ngày 8-11, ông P.N.T điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 65A-569.73 lưu thông vào đường cấm tại trước số 21, đường Ngô Văn Sở. Hành vi này bị người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngay sau khi clip được lan truyền, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã tiếp nhận thông tin và chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ để xác minh, xử lý. Qua làm việc, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ đã lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Khó tin người phụ nữ lái xe ô tô ngược chiều, lại không chịu nhường đường

Khó tin người phụ nữ lái xe ô tô ngược chiều, lại không chịu nhường đường

(NLĐO) - Mặc dù tuyến đường có kẻ hai vạch vàng liền, cấm quay đầu, cấm vượt, nhưng người phụ nữ vẫn cố tình điều khiển xe ô tô đi vào làn ngược chiều

Hai người đàn ông dùng chân đẩy ô tô gây chú ý ở Nha Trang

(NLĐO)- Một clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đi xe máy đẩy ô tô ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thu hút cộng đồng mạng

Ô tô bị xịt sơn giữa đêm ở Hà Tĩnh, công an xác định thủ phạm bất ngờ

(NLĐO) - Đậu xe ô tô qua đêm trước cửa nhà, sáng mai ra chủ xe ở Hà Tĩnh tá hoả khi phát hiện xe đã bị ai đó “trang trí” bằng bình xịt sơn.

đường cấm tài xế Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo