Thời sự

Xử phạt cô gái có hành vi nguy hiểm tại nút giao đường sắt

Trần Thường

(NLĐO) – Cô gái 23 tuổi ở TP Đà Nẵng điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, bị xử phạt 5 triệu đồng.

Ngày 13-4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đ.T.N (SN 2003, trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng).

Phạt cô gái đi ô tô vượt đèn đỏ đường sắt - Ảnh 1.

Phạt cô gái đi ô tô vượt đèn đỏ đường sắt - Ảnh 2.

Đ.T.N bị phạt 5 triệu đồng vì điều khiển ô tô vượt đèn đỏ đường sắt (Ảnh: CSGT Đà Nẵng)

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh từ người dân qua video đăng trên ứng dụng VNeTraffic, ghi lại một trường hợp ô tô vượt đèn đỏ đường sắt tại đường ngang rào chắn tự động Km867+225 đường sắt Hà Nội - TPHCM giao với đường bộ bê tông nông thôn (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT khẩn trương xác minh, mời người có liên quan làm việc. Tại cơ quan công an, chị Đ.T.N thừa nhận lúc 9 giờ 36 phút ngày 22-3-2026 đã điều khiển xe ô tô biển số 92A-435.XX, thực hiện hành vi "vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng".

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã xử phạt chị N. số tiền 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Được biết, theo Nghị định 81 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực từ ngày 15-5-2026, hành vi điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng tăng lên từ 18-20 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông có hậu quả thảm khốc, làm chết người, hư hỏng phương tiện có giá trị lớn khi tài xế vượt đèn đỏ tại nơi đường bộ giao nhau với đường sắt.

Phòng CSGT Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi đèn đỏ bật sáng, chuông reo báo hiệu tàu sắp đến thì tất cả người và phương tiện phải dừng lại trước vạch dừng, bên phải theo chiều đi của mình, tuyệt đối không vượt qua đường sắt.

xử phạt vi phạm xử phạt vi phạm hành chính phòng cảnh sát Công an TP Đà Nẵng vi phạm hành chính
