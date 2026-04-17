Sức khỏe

Xử phạt đến 15 triệu đồng nếu không chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở phù hợp

Hồng Đào

(NLĐO)- Điều 40 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ nêu mức xử phạt vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Các quy định về chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh là nội dung được bạn đọc đặc biệt quan tâm bởi đây là yếu tố trực tiếp quyết định chất lượng dịch vụ y tế và sự an toàn của người bệnh. 

Tại Điều 40 nêu vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Không lập hoặc lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật;

Không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật;

Không thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

- Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Không giải quyết đối với người bệnh không có người nhận theo quy định của pháp luật;

Không xử lý trường hợp tử vong theo quy định của pháp luật;

Không trực, không tổ chức trực khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật;

Không thực hiện dinh dưỡng trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

- Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Không hội chẩn khi bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của người hành nghề hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Không hội chẩn khi đã điều trị nhưng bệnh không có tiến triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi.

- Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp khi tình trạng người bệnh vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở.

Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp có xâm nhập cơ thể mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh, trừ trường hợp nếu không thực hiện phẫu thuật hoặc can thiệp có xâm nhập cơ thể sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh mà không thể hỏi ý kiến của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh;

Không bảo đảm đầy đủ các phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp với hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh; thiết bị y tế và thuốc thiết yếu sử dụng trong các trường hợp cấp cứu.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khắc phục khiếm khuyết hoặc tạo hình theo ý muốn đối với các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), tái tạo, phục hồi tế bào hoặc bộ phận hoặc chức năng cơ thể người, xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa hoặc phòng khám chuyên khoa khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.


CLIP: CSGT đường thủy đưa bệnh nhân đột quỵ đi cấp cứu kịp "giờ vàng"

(NLĐO) – Lực lượng CSGT đường thủy ở tỉnh Cà Mau đã dùng ca nô chuyên dụng đưa bệnh nhân bị đột quỵ đi cấp cứu để kịp "giờ vàng" điều trị.

Người đàn ông cấp cứu vì tin vào "thuốc tan sỏi" trên mạng

(NLĐO)- Nếu không có đánh giá chuyên môn, việc tự ý sử dụng thuốc trên mạng chỉ mang tính may rủi và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Cấp cứu thành công sản phụ bị u nang buồng trứng biến chứng xoắn hoại tử

(NLĐO) - Đây là tình huống cấp cứu sản khoa phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả sản phụ và thai nhi

