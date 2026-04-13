HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Xử phạt đơn vị thi công tuyến metro số 2 vì gây ùn tắc

Anh Vũ

(NLĐO) - Công ty HN bị xử phạt do để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Công ty HN (đơn vị thi công, khảo sát tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương) vừa bị Phòng CSGT, Công an TPHCM xử phạt do thi công gây cản trở giao thông.



CSGT làm việc với đơn vị thi công.

Theo lực lượng CSGT, tại ngã tư Bảy Hiền, nơi lưu lượng xe lớn, song Công ty HN đã để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Quy định tại điều 8 Nghị định số 336/2025, Công ty HN sẽ bị phạt tiền từ 6-10 triệu đồng (đối với tổ chức). Đồng thời phải khắc phục hậu quả, buộc thu dọn phương tiện, vật tư, vật liệu đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, CSGT đề nghị Công ty HN thi công, khảo sát đúng theo giấy phép và các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khi thi công.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông tại ngã tư Bảy Hiền, Phòng CSGT cho hay đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm, cũng như bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chủ động điều tiết giao thông từ xa không để xảy ra ùn tắc giao thông, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong thời gian thi công công trình.




Tin liên quan

Trưởng công an xã được đề xuất xử phạt tăng 15 lần trong lĩnh vực giao thông

Trưởng công an xã được đề xuất xử phạt tăng 15 lần trong lĩnh vực giao thông

(NLĐO)- Tại dự thảo, Bộ Công an đã đề xuất tăng 15 lần mức xử phạt vi phạm giao thông trong quyền hạn của Trưởng công an xã.

Xử phạt cô gái có hành vi nguy hiểm tại nút giao đường sắt

(NLĐO) – Cô gái 23 tuổi ở TP Đà Nẵng điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, bị xử phạt 5 triệu đồng.

Đề xuất sửa đổi Nghị định 168: Cảnh sát được xử phạt tại chỗ gấp 15 lần hiện nay

(NLĐO) - Theo đề xuất sửa đổi Nghị định 168, chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền xử phạt đến 7,5 triệu đồng.

trật tự an toàn giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo