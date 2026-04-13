Công ty HN (đơn vị thi công, khảo sát tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương) vừa bị Phòng CSGT, Công an TPHCM xử phạt do thi công gây cản trở giao thông.

CSGT làm việc với đơn vị thi công.

Theo lực lượng CSGT, tại ngã tư Bảy Hiền, nơi lưu lượng xe lớn, song Công ty HN đã để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Quy định tại điều 8 Nghị định số 336/2025, Công ty HN sẽ bị phạt tiền từ 6-10 triệu đồng (đối với tổ chức). Đồng thời phải khắc phục hậu quả, buộc thu dọn phương tiện, vật tư, vật liệu đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, CSGT đề nghị Công ty HN thi công, khảo sát đúng theo giấy phép và các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khi thi công.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông tại ngã tư Bảy Hiền, Phòng CSGT cho hay đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm, cũng như bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chủ động điều tiết giao thông từ xa không để xảy ra ùn tắc giao thông, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong thời gian thi công công trình.












