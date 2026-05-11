Xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc không rõ nguồn gốc

Ngày 11-5, tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, doanh nghiệp tư nhân Đ.L. có địa chỉ tại thôn 3, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, do ông C.H.Đ. làm chủ đã bị xử phạt 180 triệu đồng, đồng thời tịch thu 2 dây chuyền vàng trang sức không rõ nguồn gốc.

Trước đó, đầu tháng 4-2026, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp cùng Công an xã Lam Sơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp tư nhân Đ.L. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp trên đã có hành vi kinh doanh hàng hóa là dây chuyền vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cũng trong tháng 4-2026, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc tiến hành kiểm tra đột xuất 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trên địa bàn xã là Công ty TNHH N.L. và Công ty TNHH K.C..

Kết quả kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định 2 doanh nghiệp này đã có hành vi kinh doanh hàng hóa là dây chuyền bạc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp với tổng số tiền 24 triệu đồng; đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm gồm 10 dây chuyền bạc không rõ nguồn gốc.