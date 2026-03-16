Cháy dữ dội xưởng sản xuất phao ở TPHCM

Ngày 16-3, Công an xã Bình Mỹ, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng sản xuất phao.

Đám cháy bùng phát dữ dội.

Thông tin ban đầu, hơn 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát từ xưởng sản xuất phao ở đường 461, ấp Chợ, xã Bình Mỹ. Phát hiện cháy, người dân hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói bốc lên ngùn ngụt, bao trùm nhà xưởng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản.

Cột khói đen bốc cao.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Anh Tuấn cho biết vụ cháy được dập tắt sau 30 phút. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, chỉ hư hại một số tài sản như máy lạnh, máy giặt, phao,... ước tính thành tiền khoảng 23 triệu đồng.



