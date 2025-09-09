Xử phạt tài xế xe khách vượt ẩu suýt gây tai nạn trên đèo An Khê

Sáng 9-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Bùi Quang Minh (SN 1984, trú tỉnh Đắk Lắk) vì điều khiển xe khách giường nằm vượt ẩu trên đèo An Khê, suýt gây tai nạn nghiêm trọng.

Tài xế Bùi Quang Minh làm việc với cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai

Trước đó, vào 11 giờ 31 phút ngày 1-9, tài xế Minh điều khiển xe khách giường nằm của Công ty TNHH Chín Nghĩa (trụ sở tỉnh Quảng Ngãi) lưu thông trên Quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê.

Khi đến khúc cua, tài xế đã vượt xe trái quy định, suýt va chạm với một xe tải chạy cùng chiều và một xe bán tải ngược chiều.

Toàn bộ sự việc được người dân ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi xác minh, Phòng CSGT đã làm việc với tài xế. Ông Minh thừa nhận hành vi vi phạm, viết cam kết không tái phạm.

Với lỗi "vượt xe trong trường hợp cấm vượt", tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng. Đồng thời, Công ty TNHH Chín Nghĩa cũng quyết định đình chỉ công việc đối với tài xế này.