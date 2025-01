Xuân ấm tình quân - dân

Ngày 17-1, tại tỉnh Long An đã diễn ra chương trình "Xuân chiến sĩ" lần thứ 10 năm 2025. Chương trình do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với tỉnh Long An tổ chức với nhiều hoạt động trọng điểm diễn ra trên địa bàn huyện Đức Huệ.

Thiết thực chăm lo dân

Mở đầu cho chuỗi các sự kiện của chương trình là lễ dâng hương Bia truyền thống Lực lượng Vũ trang Quân khu 7. Tham dự lễ dâng hương có Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

Tiếp đó, Quân khu 7 tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà "Tình nghĩa quân - dân" cho 7 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Long An. Với mỗi căn nhà, Quân khu 7 hỗ trợ 80 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của địa phương cũng hỗ trợ thêm ngày công để giảm bớt chi phí xây dựng.

Ngày nhận căn nhà mới, gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ An (huyện Đức Huệ) không giấu được niềm xúc động. Gia đình bà càng vui hơn khi căn nhà được hoàn thành ngay trong những ngày cận Tết. Bà An cho biết chồng bị tai biến, cả gia đình bà chỉ trông chờ vào thu nhập bấp bênh từ công việc làm tạp vụ của bà.

Lãnh đạo Quân khu 7 trao biểu trưng “Xuân chiến sĩ” cho các đơn vị đồng hành với chương trình. Ảnh: THANH LONG

"Nếu không có sự hỗ trợ của Quân khu 7, chắc cả cuộc đời chúng tôi khó có được căn nhà mới để ở. Tôi biết ơn Quân khu 7 nhiều lắm" - bà An xúc động nói.

Ông Nguyễn Đức Uyên, Chủ tịch UBND thị trấn Đông Thành (huyện Đức Huệ), cảm nhận: "Việc Quân khu 7 chia sẻ những khó khăn đối với các gia đình chính sách, người có công, người nghèo trên địa bàn, thực sự là nguồn động viên to lớn, góp phần cùng địa phương chăm lo tốt công tác chính sách an sinh xã hội, phát triển địa phương ngày thêm giàu mạnh".

Dịp này, Quân khu 7 và tỉnh Long An tổ chức lễ khánh thành và bàn giao điểm trường mầm non biên giới xã Tân Hiệp với tổng kinh phí 10 tỉ đồng. Trong đó, Quân khu 7 hỗ trợ 5,3 tỉ đồng. Điểm trường này có tổng diện tích 9.000 m2 với 9 hạng mục. Năm 2025, điểm trường dự kiến đón khoảng 20 em nhỏ đến học tập. Qua đó, giúp các gia đình bớt khó khăn khi phải đưa các con đi học từ nhà đến Trường Mẫu giáo Tân Hiệp cách đó khoảng 7,5 km.

Lan tỏa yêu thương

Điểm nhấn của chương trình "Xuân chiến sĩ" năm nay là hoạt động "Chợ xuân 0 đồng - Lan tỏa yêu thương" và 100 mâm cơm gắn kết tình quân - dân.

Bà Nguyễn Thị Y (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) cho biết đây là lần đầu tiên bà được tham gia phiên chợ xuân. Bà cho biết vì hoàn cảnh khó khăn nên mặc dù đã đến gần Tết nhưng gia đình bà vẫn chưa sắm sửa gì.

"Tại đây, tôi được mua rất nhiều bánh kẹo, gạo, nước mắm, hạt nêm… Đây là những món đồ rất cần thiết cho những ngày Tết. Nhờ chương trình mà gia đình tôi có đủ đồ ăn cho dịp Tết" - bà Y kể.

Anh Phạm Đức Tài (xã Bình Hòa Hưng) vượt 21 km để đến tham dự chương trình. Anh Tài và những người bạn hàng xóm vừa ăn vừa khen mâm cơm Tết do chương trình chuẩn bị.

"Mâm cơm với đầy đủ các món ăn truyền thống trong ngày Tết như thịt kho, canh khổ qua, bánh tét… Không khí diễn ra rất vui. Chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương ấm áp, tình quân - dân gắn bó. Đây cũng là lần đầu tiên huyện Đức Huệ có chương trình đón Tết vui như vậy" - anh Tài nhận xét.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đánh giá chương trình "Xuân chiến sĩ" năm nay được tổ chức trên quê hương Đức Huệ mang ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc. Chương trình thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha ông đã đổ máu xương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

"Chương trình còn thể hiện sự quan tâm của Quân khu 7 đối với người dân vùng căn cứ cách mạng nhân dịp Tết đến xuân về.

Chương trình không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó giữa quân với dân mà còn là dịp để chúng ta cùng sẻ chia yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mang lại cho mọi người một cái Tết ấm áp, trọn vẹn. Chương trình còn minh chứng cho tinh thần "Quân với dân như cá với nước" - một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam" - ông Phạm Tấn Hòa chia sẻ.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cho biết chương trình "Xuân chiến sĩ" nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về nét đẹp truyền thống, ý nghĩa Tết cổ truyền của dân tộc. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới, biển đảo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó thắt chặt mối quan hệ máu thịt quân - dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết Ất Tỵ 2025 vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Báo Người Lao Động trao 100 suất học bổng Tối cùng ngày đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Tráng ca Vàm Cỏ Đông". Bên cạnh những màn trình diễn nghệ thuật là phần giao lưu với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới; trao tặng xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; trao quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Lực lượng Vũ trang Quân khu 7. Dịp này, thông qua chương trình "Xuân chiến sĩ", Báo Người Lao Động trao 100 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho các em học sinh. Tổng trị giá là 200 triệu đồng, trích từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động quản lý, điều hành.