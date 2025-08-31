Xuân Lan bao rạp "Mưa đỏ", tri ân bằng cách đặc biệt

Siêu mẫu Xuân Lan tri ân cựu chiến binh bằng cách đặc biệt

Siêu mẫu Xuân Lan tri ân cựu chiến binh cách đặc biệt

Ngày 31-8, siêu mẫu Xuân Lan đã tổ chức một buổi xem phim "Mưa đỏ" đặc biệt dành riêng cho các cựu chiến binh. Sự kiện diễn ra trong không khí xúc động tại rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Du, như một phần quà cám ơn sự hi sinh chiến đấu của các thế hệ trước nhằm bảo vệ nền hoà bình dân tộc.

"Mưa đỏ" là một bộ phim chiến tranh do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện, tái hiện lại trận địa 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Trận đánh quan trọng này giúp chúng ta ký được thoả thuận quan trọng về độc lập dân tộc tại Paris năm 1972.

Chia sẻ tại sự kiện, siêu mẫu Xuân Lan xúc động cho biết: "Tôi luôn biết ơn thế hệ cha ông đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Việc tổ chức buổi xem phim này là việc rất nhỏ bé, để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tri ân với những người hùng thầm lặng."

Xuân Lan hiếm khi chia sẻ về cha

Siêu mẫu Xuân Lan tri ân cựu chiến binh cách đặc biệt

Đặc biệt, siêu mẫu Xuân Lan cũng chia sẻ về câu chuyện cá nhân đầy xúc động: "Ba tôi cũng là bộ đội. Tôi luôn cảm nhận được sự kiên cường, lòng yêu nước và nhiệt huyết với đất nước trong tim ông. Hiện tại ông vẫn làm bí thư chi bộ của phường mặc dù đã 80 tuổi. Những năm tháng chiến tranh đã để lại trong ba tôi nhiều ký ức không thể nào quên, và cũng là một phần quan trọng giúp tôi hiểu hơn về giá trị của hòa bình và lòng biết ơn".

Siêu mẫu Xuân Lan tri ân cựu chiến binh cách đặc biệt

Buổi chiếu có sự hiện diện của hơn 200 cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại các mặt trận. Sau phần trình chiếu, nhiều bác cựu chiến binh đã không giấu được xúc động khi nhìn lại những ký ức một thời trong chiến tranh đầy khốc liệt.

Sự kiện diễn ra hoàn toàn phi lợi nhuận do siêu mẫu Xuân Lan, nhà sản xuất Phạm Duy Khánh và người mẫu Vũ Ngọc Trọng Phương tổ chức.