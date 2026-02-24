Xuân Son tiếp tục "tịt ngòi", Nam Định nhận trận thua thứ 5 tại V-League 2025-2026

Với vị thế đương kim vô địch, CLB Nam Định được đánh giá cao trong cuộc đua V-League 2025-2026. Tuy nhiên, "bão" chấn thương khiến lực lượng đội bóng thành Nam dần bị bào mòn khi gồng sức ở nhiều giải đấu.

Xuân Son chưa thể tìm lại bản năng "săn bàn" đỉnh cao

Khởi đầu chệch choạc, đoàn quân HLV Jeronimo được kỳ vọng sẽ khởi sắc kể từ giai đoạn lượt về mùa giải 2025-2026. Làm mới băng ghế huấn luyện, đón sự trở lại của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son song lối chơi của CLB Nam Định vẫn thiếu sắc bén.

Sở hữu dàn sao hàng đầu V-League nhưng hiệu quả tấn công của nhà đương kim vô địch còn thấp. Từ sau chấn thương kinh hoàng tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son vẫn chưa lấy lại kỹ năng "săn bàn" đỉnh cao. Qua 3 trận đã đấu ở V-League mùa này, chân sút gốc Brazi vẫn chưa thể ghi bàn cho đội nhà.

Công cùn cộng thủ kém, Nam Định FC tiếp tục "trắng tay" trong trận đấu bù vòng 10 diễn ra tại Hàng Đẫy tối 24-2. Pha lập công của Lê Quốc Nhật Nam giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 trước Nam Định, qua đó rút ngắn khoảng cách điểm với hai đội đầu bảng.

Trong khi đó, Xuân Son và đồng đội kéo dài chuỗi 10 trận không thắng, ngày càng xa cuộc đua vô địch, tạm xếp thứ 10 với 12 điểm. Nam Định FC cũng đang gặp khó về mặt lực lượng, xoay tua đội hình liên tục để căng sức thi đấu ở 3 đấu trường: V-League, Cúp Quốc gia và Cúp C1 Đông Nam Á.