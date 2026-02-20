Xuân Tình Nguyện của sinh viên TP HCM thắp sáng vùng xa

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiến dịch Xuân Tình Nguyện của sinh viên TPHCM lan tỏa đến nhiều địa phương từ biên giới, nông thôn đến thành thị.

Mang ánh sáng đến biên giới

Các đội hình đồng loạt triển khai nhiều hoạt động chăm lo cộng đồng như dâng hương tri ân, thăm tặng quà gia đình chính sách, trao học bổng thiếu nhi khó khăn, tổ chức văn nghệ Xuân, chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh môi trường… góp phần mang hơi ấm mùa Xuân đến người dân khắp mọi vùng miền.

Hệ thống đèn góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, hỗ trợ nhiệm vụ canh gác tuyến đầu Tổ quốc trong dịp Tết.

Đội hình Sắc Xuân Báo chí - sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHCM đã thực hiện công trình “Thắp sáng Biên cương” tại xã Hưng Phước (tỉnh Đồng Nai), địa bàn biên giới có ba đồn biên phòng với đặc thù tuần tra ban đêm thường xuyên nhưng điều kiện chiếu sáng còn hạn chế.

Công trình trao tặng 15 đèn năng lượng mặt trời và 4 đèn cao áp cho các đơn vị: Đồn Biên phòng Phước Thiện, cửa khẩu Hoàng Diệu, Bù Đốp và Đại đội Bộ binh 1 (Đồng Xoài).

Việc lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời giúp tăng cường ánh sáng tại khu vực sinh hoạt, chốt trực và đường nội bộ, qua đó bảo đảm an toàn di chuyển, nâng cao hiệu quả trực gác và giảm phụ thuộc nguồn điện lưới ở vùng xa.

Giúp bà con đón Tết an vui

Góp phần để người dân vùng khó khăn đón Tết khỏe mạnh, an tâm, Đội hình Sức Khỏe Vàng của Đại học Y Dược TPHCM đã tổ chức khám, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân xã Châu Pha (TPHCM).

Từ sớm, các sinh viên y khoa cùng bác sĩ nội trú chia thành 5 trạm chuyên môn gồm điều dưỡng, tật khúc xạ, tai mũi họng, dinh dưỡng và tầm soát tim mạch - mạch máu, phục vụ người dân từ trẻ em đến người cao tuổi có nhu cầu kiểm tra sức khỏe.

Song song hoạt động khám tại Trung tâm Văn hóa xã, đội hình còn tổ chức giáo dục sơ cấp cứu cho học sinh trường THCS Trương Công Định và phát tài liệu phòng bệnh đến từng hộ dân.

Dù số lượt người đến khám chưa nhiều do cận Tết, các thành viên vẫn tiếp tục đến tận nhà tuyên truyền các nội dung phòng chống tay chân miệng, HIV, sâu răng…, nhằm hỗ trợ khu vực còn khó khăn tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe cơ bản trước thềm năm mới.

Trong khi đó tại xã Châu Đức (TPHCM), gần 40 sinh viên khoa Xây dựng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM đã triển khai hoạt động xây dựng Nhà Tình Thương “Dựng mái ấm - Trao yêu thương” cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành chỉ trong 4 ngày thi công.

Những căn nhà mới được bàn giao trước thềm Tết giúp các hộ dân ổn định chỗ ở, an tâm đón xuân trong không gian kiên cố, ấm áp hơn.

Bên cạnh công trình chính, đội hình còn thực hiện tuyến đường cờ Tổ quốc 40 trụ và trao quà cho gia đình chính sách, góp phần tạo diện mạo khang trang, đầm ấm cho địa phương dịp đầu năm.

Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 - năm 2026, với hơn 100.000 chiến sĩ tham gia, tiếp tục khẳng định là điểm hẹn quen thuộc của tuổi trẻ TPHCM mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Không chỉ mang theo những phần quà vật chất, chiến dịch còn lan tỏa niềm tin, sự sẻ chia và hơi ấm mùa xuân đến gia đình chính sách, người dân khó khăn và thanh thiếu nhi.

Những công trình, phần việc thiết thực được thực hiện trước Tết vẫn tiếp tục phát huy ý nghĩa trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ, góp phần để mùa xuân thêm đủ đầy ở nhiều vùng còn khó khăn.