Học bổng 1&1: Thắp sáng ước mơ giảng đường cho gần 3.000 sinh viên

Không chỉ là những con số hỗ trợ tài chính, Học bổng 1&1 của Hội Khuyến học TPHCM được nhiều sinh viên gọi bằng cái tên gần gũi hơn: học bổng của sự đồng hành. Suốt 25 năm qua, chương trình "Gom yêu thương, thắp sáng ước mơ giảng đường" đã âm thầm kết nối những tấm lòng hảo tâm với những sinh viên vượt khó, giúp các em vững tin trên hành trình chinh phục tri thức.

Mỗi suất học bổng không chỉ giúp người học trang trải chi phí học tập, mà còn là lời nhắn gửi: các em không đơn độc. Phía sau mỗi sinh viên là một người đồng hành, phía sau mỗi giấc mơ là sự sẻ chia bền bỉ của cộng đồng.

Gom yêu thương từ những tấm lòng bền bỉ

Học bổng Khuyến tài của Hội Khuyến học TPHCM còn được gọi thân thương là "Học bổng 1&1", bởi mô hình đặc biệt: một nhà hảo tâm gắn bó, đồng hành cùng một sinh viên cụ thể trong suốt quá trình học đại học. Sự đồng hành này không chỉ dừng lại ở tài chính, mà còn là sự động viên tinh thần, niềm tin và trách nhiệm hai chiều.



Hội vừa trao học bổng năm học 2025-2026 cho 345 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng kinh phí trao trong đợt này là 1 tỉ 781 triệu đồng, do các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố đóng góp.

Sinh viên nhận Học bổng 1&1 năm học 2025-2026 của Hội khuyến học TPHCM

Trong số 345 sinh viên được nhận học bổng năm nay, có 99 sinh viên lần đầu được hỗ trợ và 246 sinh viên tiếp tục nhận học bổng ở các năm thứ 2 đến năm thứ 6 đại học. Điều này cho thấy triết lý xuyên suốt của chương trình: không hỗ trợ một lần, mà đồng hành dài hạn.

Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM cho biết, chính mô hình "một – một" đã tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa người cho và người nhận. "Nhà hảo tâm không chỉ trao tiền, mà trao cả niềm tin. Sinh viên nhận học bổng vì thế cũng ý thức rõ hơn trách nhiệm học tập và cống hiến" – ông Cận chia sẻ.

Sau 25 năm triển khai, Học bổng 1&1 đã trao cho 2.888 sinh viên, với sự chung tay của 684 cá nhân cùng 57 tập đoàn, doanh nghiệp và đơn vị đồng hành. Tổng số tiền học bổng hỗ trợ trong suốt các khóa học lên đến hơn 29,6 tỉ đồng – một con số không chỉ nói lên quy mô, mà còn phản ánh sự bền bỉ hiếm có của một chương trình khuyến học xã hội hóa.

Trong 25 năm qua, lễ trao Học bổng 1&1 được tổ chức cố định vào chủ nhật cuối cùng của tháng 10 hằng năm. Qua thời gian, sự kiện này đã trở thành "ngày hội khuyến học" của TPHCM – nơi tinh thần hiếu học, sẻ chia và trách nhiệm xã hội được lan tỏa mạnh mẽ.

Thắp sáng giấc mơ giảng đường

Với nhiều sinh viên, Học bổng 1&1 không chỉ là điểm tựa trong những năm tháng khó khăn, mà còn là sợi dây gắn kết họ với cộng đồng hiếu học suốt cả hành trình trưởng thành.

Tân sinh viên Lưu Gia Mỹ, năm nhất Trường ĐH Công Thương TPHCM, là một trong những gương mặt đặc biệt của chương trình Học bổng 1&1. Ít ai biết rằng, phía sau nụ cười rạng rỡ ngày nhập học là hành trình vượt khó đầy nước mắt.

Gia Mỹ là trẻ mồ côi từ khi mới lọt lòng mẹ và được cha mẹ hiện nay nhận nuôi. Ba mẹ nuôi của em đều đã ngoài 60 tuổi. Ba chạy xe ôm, mẹ rửa chén thuê cho một quán cơm. Thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống gia đình luôn trong cảnh chật vật, lo từng bữa ăn và tiền thuê trọ mỗi tháng.

"Ban đầu ba mẹ chỉ mong con được học lớp phổ cập ban đêm để biết đọc, biết viết" - Gia Mỹ kể. Thế nhưng, khi được tiếp xúc với con chữ, khát khao học tập trong em ngày càng lớn dần. Điều may mắn nhất, theo Mỹ, là dù gia cảnh khó khăn, ba mẹ chưa bao giờ bắt em phải nghỉ học.

Hai năm lớp 11 và 12, Gia Mỹ đều đạt danh hiệu "học viên xuất sắc", đồng thời giành giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn địa lý. Thành tích ấy là kết quả của những tháng ngày nỗ lực không ngừng. Ban ngày đi học, chiều tối em phụ mẹ rửa chén tại quán ăn. Gần 23 giờ khuya, khi công việc kết thúc, Mỹ mới bắt đầu ngồi vào bàn học. Nhiều đêm, em thức đến 2 giờ sáng để ôn bài nhưng chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Khoảnh khắc nhận tin trúng tuyển vào Trường ĐH Công Thương TPHCM, Gia Mỹ vỡ òa trong hạnh phúc. "Con mừng lắm, nhưng rồi niềm vui ấy gần như tắt lịm khi nghĩ không biết lấy tiền đâu để học. Con đã khóc rất nhiều" - Mỹ xúc động chia sẻ.

Bước ngoặt đến khi em nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều tấm lòng. Gia Mỹ cho biết em vô cùng hạnh phúc khi luôn có ba mẹ, dù nghèo khó, vẫn hết lòng động viên con tiếp tục con đường học vấn. Em cũng biết ơn gia đình luật sư Trương Trọng Nghĩa đã hỗ trợ, Hội Khuyến học TPHCM quan tâm theo dõi và tiếp sức.

Đặc biệt, Gia Mỹ bày tỏ sự tri ân thầy Hiệu trưởng và tập thể Trường ĐH Công Thương TPHCM đã trao cho em học bổng toàn khóa học, tạo điều kiện để em thực hiện ước mơ trở thành sinh viên ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Từ một học sinh từng chỉ được định hướng học lớp phổ cập ban đêm, Gia Mỹ nay đã chính thức bước vào giảng đường ĐH. Học bổng 1&1 không chỉ giúp em vơi bớt gánh nặng tài chính mà còn mở ra cánh cửa tương lai, tiếp thêm niềm tin để cô tân sinh viên vững bước trên hành trình phía trước.

Trao Học bổng 1&1 cho sinh viên

Từ người nhận trở thành người trao, từ sinh viên khó khăn trở thành công dân có trách nhiệm xã hội, hành trình của học bổng không dừng lại ở giảng đường, mà tiếp tục lan tỏa trong đời sống... chính những câu chuyện nối tiếp như vậy đã tạo nên sức sống bền bỉ cho Học bổng 1&1 suốt 25 năm qua.

Mỗi suất học bổng vì thế không chỉ thắp sáng một ước mơ học tập, mà còn gieo mầm cho những hành trình quay trở lại – nơi yêu thương được trao đi và tiếp tục sinh sôi theo thời gian.

Hành trình 25 năm gieo mầm tri thức Sau 25 năm triển khai, Học bổng 1&1 đã trở thành điểm tựa bền vững cho sinh viên nghèo hiếu học tại TPHCM. Đến nay, chương trình đã tiếp sức cho 2.346 sinh viên trưởng thành, nhiều người đang công tác trong các lĩnh vực quan trọng như tài chính, giáo dục, y khoa, công nghệ, luật, kiến trúc… Riêng năm 2025, có 73 sinh viên từng nhận Học bổng 1&1 tốt nghiệp đại học, trong đó 3 em đạt loại xuất sắc, 12 em loại giỏi. Không ít cựu sinh viên sau khi ổn định cuộc sống đã quay lại đóng góp cho chương trình, tiếp nối vòng tròn sẻ chia. Từ 5 sinh viên đầu tiên năm học 1999-2000 đến hàng nghìn sinh viên hôm nay, Học bổng 1&1 không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn góp phần xây dựng xã hội học tập, lan tỏa tinh thần khuyến học và niềm tin vào giá trị bền vững của giáo dục.



