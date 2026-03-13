Xuân Trường tỏa sáng, Đồng Nai thắng Khánh Hòa 2-0 xây chắc ngôi đầu

Chiều 13-3, ở vòng 12 Giải hạng nhất 2025-2026, tiền vệ Xuân Trường ghi dấu ấn với một pha kiến tạo, góp công giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Khánh Hòa 2-0 ngay trên sân 19 Tháng 8.

Dù thiếu vắng tiền đạo Công Phượng, đội khách vẫn kiểm soát thế trận nhờ dàn cầu thủ chất lượng như Văn Sơn, Xuân Trường, Tự Nhân và Minh Vương.

Trong khi đó, Khánh Hòa thi đấu kỷ luật và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng không thể tận dụng thành công.Bế tắc chỉ được khai thông ở phút 45+3.

Từ pha tạt bóng sớm chuẩn xác của Xuân Trường bên cánh phải, ngoại binh Alex Sandro khống chế gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán, mở tỉ số cho Đồng Nai ngay trước giờ nghỉ.

Xuân Trường kiến tạo cho đồng đội khai thông bế tắc

Sang hiệp 2, Khánh Hòa đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 63, Minh Lợi đưa được bóng vào lưới sau tình huống phạt góc, nhưng trọng tài tham khảo VAR và không công nhận bàn thắng do lỗi với thủ môn Tấn Trường trước đó.

Đội chủ nhà sau đó liên tục điều chỉnh nhân sự để gia tăng sức ép. Tuy nhiên, sự thay đổi của HLV Nguyễn Việt Thắng khi rút Xuân Trường ra nghỉ, đưa Thanh Minh vào sân nhằm tăng cường phòng ngự đã giúp Đồng Nai kiểm soát tốt thế trận.





Phút cuối trận, hậu vệ Văn Khoa ghi dấu ấn bằng cú lốp bóng đẳng cấp từ giữa sân, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách

Thắng lợi này giúp thầy trò HLV Việt Thắng tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 28 điểm sau 12 trận và bỏ xa Bắc Ninh (11 trận) đến 6 điểm.Trong khi đó, Khánh Hòa đứng thứ ba với 20 điểm.

