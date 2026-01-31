Công Phượng tỏa sáng, Đồng Nai ngược dòng để lên đỉnh bảng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, màn đọ sức tranh ngôi đầu bảng giữa của Trường Tươi Đồng Nai và Khánh Hòa được diễn ra với tốc độ cao. Đến phút thứ 4, đội khách bất ngờ vượt lên khi Khánh Dũng căng ngang để Hà Minh Đức đệm bóng cận thành mở tỉ số.

Bị dẫn bàn, Đồng Nai dồn lên đáp trả và có bàn gỡ ở phút 14. Công Phượng đi bóng tự tin, dứt điểm chạm hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn bó tay, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1. Những phút còn lại của hiệp một, chủ nhà kiểm soát tốt hơn nhưng không thể tận dụng cơ hội.

Sang hiệp hai, Đồng Nai tiếp tục ép sân, tạo nhiều tình huống nguy hiểm nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của Khánh Hòa. Bước ngoặt đến phút 75, Đoàn Hải Quân tung cú vô lê nửa nảy đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, giúp chủ nhà dẫn ngược 2-1.

Trước khi khép lại trận đấu, phút 85, Lê Thanh Bình sút căng ở góc hẹp, ấn định chiến thắng 3-1 cho Đồng Nai trong màn rượt đuổi giàu cảm xúc.

Ngược dòng giành trọn 3 điểm trên sân nhà, Công Phượng và đồng đội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Giải Hạng nhất 2025-2026 với 20 điểm, tạo ra cách biệt đến 4 điểm so với chính Khánh Hòa.