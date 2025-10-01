HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên bão vào Biển Đông

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng nay 1-10, vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Luzon, Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 10 giờ ngày 1-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon, Philippines.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên bão vào Biển Đông- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên bão vào ngày mai 2-10

Tới 10 giờ ngày 2-10, áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh lên thành bão, ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 128,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 3-10, tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ vĩ tuyến 14,5 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Dự báo về tác động, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 3-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5 m. Biển động mạnh.

Trong khoảng ngày 4 đến 6-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin liên quan

Bão số 10 Bualoi: 51 người chết, mất tích, mất liên lạc, thiệt hại 8.016 tỉ đồng

Bão số 10 Bualoi: 51 người chết, mất tích, mất liên lạc, thiệt hại 8.016 tỉ đồng

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung.

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi

(NLĐO) - Sáng nay 1-10, Tập đoàn Vingroup thông báo hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 Bualoi.

Những hình ảnh ấm áp tình người trong mưa bão của Công an Thanh Hóa

(NLĐO)- Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa không quản thời tiết khó khăn, sẵn sàng phục vụ nhân dân trong mưa bão

bão Áp thấp nhiệt đới dự báo áp thấp nhiệt đới tin áp thấp biển đông bão số 10 bualoi bão số 10 gây thiệt hại
