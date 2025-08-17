HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ

Thùy Linh

(NLĐO) - Tối nay ngày 16-8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 16-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc - 112,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 18,4 độ Vĩ Bắc - 110,8 độ Kinh Đông; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7, giật cấp 9. 

Vùng nguy hiểm: 15,5 độ Vĩ Bắc - 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông- 114,0 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

Đến 19 giờ ngày 18-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 20,7 độ Vĩ Bắc - 108,7 độ Kinh Đông; trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Áp thấp nhiệt đới giảm cường độ xuống cấp 6, giật cấp 8. 

Vùng nguy hiểm từ 17,0 độ Vĩ Bắc - 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông - 112,5 độ Kinh Đông. 

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động mạnh.

Từ sáng ngày 18-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bộ NN-MT yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Tối ngày 16-8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp – Môi trường (NN-MT) có công điện gửi tới UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các Bộ, ngành liên quan về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Bộ trưởng Bộ NN-MT yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tin liên quan

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo mạnh lên áp thấp nhiệt đới

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo mạnh lên áp thấp nhiệt đới

(NLĐO) - Dự báo vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

(NLĐO) - Dự báo khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông (có thể sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới) trong 10 ngày tới.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?

(NLĐO) - Áp thấp nhiệt đới khó có thể mạnh thành bão, theo đó sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trong 24 giờ tới trên khu vực Bắc Biển Đông.

