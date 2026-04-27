Bạn đọc

Thông xe hơn 37 km cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào đêm 29-4

Ngọc Giang-Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Việc thông xe thực hiện ở dự án 2, 3 với tổng chiều dài hơn 38 km (địa bàn Đồng Nai và TPHCM) từ tối 29-4 nhằm giảm áp lực cho Quốc lộ 51

Tuyến cao tốc huyết mạch nối Biên Hòa với Vũng Tàu (TPHCM) dài gần 54 km, chia làm ba dự án thành phần. Trong đó tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư dự án thành phần 1 dài 16 km; Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu dự án thành phần 2 dài 18 km; Bà Rịa - Vũng Tàu (hiện là TPHCM) làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 dài gần 20 km.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chốt thông xe dự án thành phần 2 và 3 đêm 29-4 - Ảnh 1.

Sau hai lần thông báo rồi trì hoãn, xe dưới 9 chỗ được chạy vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ tối 29-4. Trong ảnh dự án thành phần 3 đi qua TPHCM.

Theo Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), do dự án thành phần 1 (qua Đồng Nai) chưa hoàn thành, việc thông xe thực hiện ở dự án thành phần 2, 3 với tổng chiều dài hơn 38 km (địa bàn Đồng Nai và TPHCM).

Cụ thể, phương án đưa ra, xe dưới 9 chỗ từ Biên Hòa theo Quốc lộ 51 về Long Thành, khi chưa đến nút giao với cao tốc Long Thành, rẽ trái vào đường Bưng Môn đi vào cao tốc và chạy một mạch gần 38 km đến nút giao Quốc lộ 56 về Vũng Tàu. Các xe đi trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây phải ra Quốc lộ 51 mới vào được cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chiều ngược lại từ Vũng Tàu về Long Thành cũng đi ra cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo tuyến đường Bưng Môn này. Giai đoạn khai thác tạm, tuyến cho phép xe chạy vận tốc tối đa 100 km/h.

Để phục vụ khai thác tạm, đường Bưng Môn đang được sửa chữa, thảm lại mặt đường, lắp đặt biển báo chỉ dẫn, biển cấm.

Chủ đầu tư xác định, các hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí không dừng (ETC) và kiểm soát tải trọng đang được thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự kiến phê duyệt trong tháng 4-2026 để triển khai đồng bộ khi tuyến khai thác.

Ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết đến nay dự án thành phần 3 đã hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, đủ điều kiện để đưa vào khai thác. Đây là một trong những đoạn quan trọng của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực.

Dự án thành phần 3 dài khoảng 19,5 km, đi qua khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TPHCM). Điểm đầu tuyến kết nối với dự án thành phần 2 tại Km34+200, điểm cuối giao Quốc lộ 56, tuyến tránh TP Bà Rịa cũ. Tuyến đường giữ vai trò cửa ngõ dẫn vào trung tâm du lịch biển, các khu công nghiệp và hệ thống cảng biển lớn của vùng.

Theo ghi nhận, mặt đường chính đã hoàn thiện, hệ thống an toàn giao thông, biển báo, dải phân cách và nhiều hạng mục phụ trợ đã được lắp đặt đồng bộ. Các đơn vị thi công đang rà soát kỹ thuật, vệ sinh công trường và chuẩn bị những khâu cuối cùng trước ngày đón dòng xe đầu tiên.

Khi đưa vào vận hành, dự án thành phần 3 sẽ kết nối đồng bộ với các đoạn tuyến còn lại của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51 vốn thường xuyên ùn ứ vào dịp cuối tuần, lễ Tết. Thời gian di chuyển từ TPHCM, Đồng Nai đến Vũng Tàu và khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải cũng sẽ được rút ngắn đáng kể.

Không chỉ giải bài toán giao thông, tuyến cao tốc còn mở ra dư địa phát triển cho logistics, công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Việc dự án thành phần 3 sẵn sàng thông xe được xem là bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực phía Nam.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chốt thông xe dự án thành phần 2 và 3 đêm 29-4 - Ảnh 2.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chốt thông xe dự án thành phần 2 và 3 đêm 29-4 - Ảnh 3.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chốt thông xe dự án thành phần 2 và 3 đêm 29-4 - Ảnh 4.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chốt thông xe dự án thành phần 2 và 3 đêm 29-4 - Ảnh 5.

Một số hình ảnh cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu đi qua TPHCM

Trước đó, Ban Quản lý dự án 85 từng dự kiến thông xe tạm tuyến này trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực địa, đoàn kiểm tra liên ngành cho rằng công trình chưa đủ điều kiện khai thác tạm, yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục và hồ sơ pháp lý.

Tiếp đó, Ban 85 xin điều chỉnh lùi thời gian đưa vào khai thác tạm tuyến chính sang tháng 4 thay vì thông xe trong tháng 3-2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Về nguyên nhân xin lùi thời gian thông xe dịp cuối tháng 3-2026, Ban Quản lý dự án 85 lý giải phải xem xét điều chỉnh phương án tổ chức giao thông và nhà thầu gặp một số khó khăn dẫn đến tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại chậm.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chốt thông xe dự án thành phần 2 và 3 đêm 29-4 - Ảnh 6.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chốt thông xe dự án thành phần 2 và 3 đêm 29-4 - Ảnh 7.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chốt thông xe dự án thành phần 2 và 3 đêm 29-4 - Ảnh 8.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chốt thông xe dự án thành phần 2 và 3 đêm 29-4 - Ảnh 9.

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu đi qua tỉnh Đồng Nai

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chốt thông xe dự án thành phần 2 và 3 đêm 29-4 - Ảnh 10.

Một phương tiện cố tình đi vào cao tốc

Liên quan nhiều xe cố tình đi vào cao tốc, Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng thông báo, tuyến cao tốc vẫn đang trong giai đoạn thi công, nhiều hạng mục chưa hoàn tất và chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Đơn vị đã và đang tổ chức chặn các tuyến đường dẫn vào công trường bằng rào chắn, biển cảnh báo. Tuy nhiên, tại một số vị trí vẫn xuất hiện tình trạng tài xế tìm cách vượt rào, đi vào dự án.

Ban Quản lý dự án 85 cũng khuyến cáo các tài xế tuyệt đối không tự ý đi vào các đoạn tuyến chưa được phép lưu thông. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do công trình chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn cần thiết.


Từ trưa 29-4, thông xe cao tốc Quảng Ngãi – hầm Cù Mông phục vụ lễ 30-4

Từ trưa 29-4, thông xe cao tốc Quảng Ngãi – hầm Cù Mông phục vụ lễ 30-4

(NLĐO) – Từ 11 giờ 30 ngày 29-4, tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông chính thức được đưa vào khai thác.

CLIP: Nhiều ô tô bất chấp nguy hiểm lao vào đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

(NLĐO)-Mặc dù đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nhưng nhiều ô tô vẫn bất chấp nguy hiểm chạy vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi tuyến đường chưa thông xe

Xác định 2 cô gái "đầu trần", phóng xe máy ngược chiều ở làn 100 km/giờ trên cao tốc

(NLĐO)- Không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, cô gái sinh năm 2008 bị CSGT lập biên bản xử phạt.

tỉnh đồng nai cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu thông xe TPHCM
