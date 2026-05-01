Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vắng xe, Quốc lộ 51 vẫn đông trong ngày 1-5

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vắng xe, Quốc lộ 51 vẫn đông trong ngày 1-5

Ngọc Giang

(NLĐO)- Ngày 1-5, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khá vắng phương tiện, trong khi Quốc lộ 51 vẫn đông do nhiều tài xế chưa nắm thông tin hoặc chưa quen lộ trình

Ghi nhận trong ngày 1-5, khi người dân bắt đầu rời Vũng Tàu trở về TPHCM và các địa phương lân cận sau kỳ nghỉ lễ, tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khá thưa phương tiện.

Trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, từng tốp ô tô di chuyển với tốc độ ổn định, khoảng cách giữa các xe khá xa. Nhiều đoạn đường thông thoáng, ít phương tiện qua lại dù hôm nay đang là cao điểm dịp nghỉ lễ.

Một số tài xế cho biết họ lựa chọn tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tránh áp lực giao thông thường gặp trên Quốc lộ 51.

Anh Trần Thanh Hoàng (du khách Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết: "Lần đầu đi Vũng Tàu mà cảm giác dễ chịu đến vậy, không còn tình trạng chen chúc với xe tải, đầu kéo trên Quốc lộ 51 nữa, cao tốc rất êm".

Trong khi đó, trên Quốc lộ 51, lượng phương tiện vẫn duy trì ở mức khá đông, đặc biệt theo hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai. Dòng xe nối dài nhưng di chuyển chậm, ổn định. Theo ghi nhận, từ sáng 1-5, lượng xe rời Vũng Tàu bắt đầu tăng dần, tập trung vào các khung giờ cao điểm.

Khu vực Quốc lộ 51 qua địa bàn TPHCM nhìn chung khá thông thoáng, không xảy ra kẹt xe kéo dài, song mật độ phương tiện vẫn cao hơn đáng kể so với cao tốc.

Nhiều tài xế thừa nhận chưa nắm rõ thông tin tuyến cao tốc đã được thông xe hoặc chưa quen lộ trình lên cao tốc nên vẫn chọn Quốc lộ 51 cho "chắc ăn".

Một số khác cho biết dù biết tuyến mới nhưng do chưa rõ điểm lên xuống cụ thể, lo ngại đi nhầm đường nên tiếp tục đi theo tuyến cũ đã quen thuộc.

Dự báo trong những ngày tới, khi thông tin về việc thông xe tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được phổ biến rộng rãi hơn và người dân quen dần lộ trình, lưu lượng phương tiện trên tuyến mới sẽ tiếp tục gia tăng, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51.

Tin liên quan

Thông xe hơn 37 km cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào đêm 29-4

(NLĐO)- Việc thông xe thực hiện ở dự án 2, 3 với tổng chiều dài hơn 38 km (địa bàn Đồng Nai và TPHCM) từ tối 29-4 nhằm giảm áp lực cho Quốc lộ 51

Chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ đi vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi thông xe tạm dịp 30-4

(NLĐO)-Tuyến chính đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến khai thác tạm trước 30-4 và chỉ cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ đi vào

CLIP: Nhiều ô tô bất chấp nguy hiểm lao vào đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

(NLĐO)-Mặc dù đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nhưng nhiều ô tô vẫn bất chấp nguy hiểm chạy vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi tuyến đường chưa thông xe

đường cao tốc Quốc lộ 51 du khách dịp nghỉ lễ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu Đồng Nai Thông xe cao tốc TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo