Quốc tế

Xuất hiện "độc chiêu" để ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 3?

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump loại trừ khả năng tranh cử phó tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2028.

Ông có phản ứng trên khi một số người ủng hộ thúc giục ông tìm cách lách việc Hiến pháp Mỹ cấm một tổng thống Mỹ giữ chức 3 nhiệm kỳ. 

Ông Donald Trump nói như vậy với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 27-10 "thật dễ thương", đồng thời cho biết ông loại trừ khả năng này.

Ông Donald Trump không muốn lách luật tranh cử tổng thống lần 3 ? - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump nghe câu hỏi của phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một. Ảnh: AP

Theo hãng tin Bloomberg, một số người ủng hộ đưa ra ý tưởng về một ứng viên khác tranh chức tổng thống và ông Donald Trump làm ứng viên phó tổng thống, với điều kiện là người đắc cử sẽ ngay lập tức từ chức tổng thống và đưa ông trở lại Phòng Bầu dục.

Bản thân ông Donald Trump cũng từ chối loại trừ khả năng tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 3 bất chấp Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ giới hạn một tổng thống Mỹ chỉ được bầu hai lần.

Ông Donald Trump nói khi được hỏi về triển vọng tái tranh cử tổng thống năm 2028: "Tôi rất muốn làm điều đó. Tôi đang có những con số tốt nhất từ trước đến nay". Ông nói thêm ông có một đội ngũ tuyệt vời và ám chỉ Đảng Dân chủ thì không được vậy.

Khi được hỏi về những ứng cử viên tiềm năng "rất tốt" của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, ông Donald Trump đã đề cập đến các thành viên trong chính quyền của mình.

Ông Donald Trump cho biết Đảng Cộng hòa có một danh sách ứng cử viên đầy hứa hẹn vào năm 2028, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống J.D. Vance.

Theo ABC News, ông cũng được hỏi về các xét nghiệm sức khỏe tại bệnh viện Walter Reed hồi đầu tháng này khi tổng thống đề cập rằng nếu kết quả kiểm tra sức khỏe của ông cho thấy điều gì đó không tốt, ông "sẽ không tranh cử".

Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông đã trải qua cuộc kiểm tra MRI như một phần của cuộc kiểm tra nâng cao và "kết quả hoàn hảo". Ông Donald Trump, 79 tuổi, là người lớn tuổi nhất nhậm chức tổng thống Mỹ khi ông tái đắc cử Nhà Trắng hồi tháng 1 và là người lớn tuổi thứ hai từng giữ chức tổng thống Mỹ.

Đầu tháng 10, bác sĩ của Tổng thống Mỹ cho biết ông Donald Trump được đánh giá là có "sức khỏe đặc biệt tốt" trong quá trình kiểm tra sức khỏe.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump lên tiếng vụ hai máy bay quân sự Mỹ rơi ở biển Đông

Tổng thống Donald Trump lên tiếng vụ hai máy bay quân sự Mỹ rơi ở biển Đông

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump ngày 27-10 nhận định vụ việc hai máy bay Mỹ rơi liên tiếp ở biển Đông là "rất bất thường".

CLIP: Ông Donald Trump nhảy theo điệu nhạc tại sân bay Malaysia

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhảy theo nhạc trong lễ chào đón trên đường băng khi ông đến thủ đổi Kuala Lumpur - Malaysia sáng 26-10.

Điểm nóng xung đột ngày 25-10: Ông Donald Trump muốn Nga "chờ xem 6 tháng nữa"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng trước thái độ thờ ơ của người đồng cấp Vladimir Putin sau lệnh trừng phạt của Mỹ với 2 tập đoàn dầu mỏ Nga.

