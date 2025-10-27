HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump lên tiếng vụ hai máy bay quân sự Mỹ rơi ở biển Đông

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump ngày 27-10 nhận định vụ việc hai máy bay Mỹ rơi liên tiếp ở biển Đông là "rất bất thường".

Trên đường từ Malaysia tới Nhật Bản ngày 27-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi hai vụ tai nạn liên tiếp của Hải quân Mỹ trên biển Đông là “rất bất thường”. Ông nêu khả năng nhiên liệu gặp vấn đề, theo AP.

“Họ cho rằng có thể do nhiên liệu kém chất lượng. Chúng tôi sẽ tìm hiểu. Không có gì phải giấu diếm” - ông Donald Trump trả lời phóng viên trên Không lực Một.

Ông Trump lên tiếng vụ hai máy bay Mỹ rơi ở Biển Đông - Ảnh 1.

Trực thăng MH-60R Seahawk cất cánh từ boong tàu sân bay USS Nimitz. Ảnh: USS Nimitz

Trước đó, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ thông tin một trực thăng MH-60R Seahawk rơi vào khoảng 14 giờ 25 chiều 26-10 (giờ địa phương) khi đang thực hiện các hoạt động thường lệ từ tàu sân bay USS Nimitz. Các đội tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận được 3 thành viên phi hành đoàn.

Khoảng 30 phút sau, máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet cũng bị rơi. Cả hai thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù và được cứu hộ an toàn. Đây là chiếc F/A-18 thứ tư bị hư hại trong năm 2025. Mỗi chiếc có giá khoảng 60 triệu USD.

Tuyên bố cho hay nguyên nhân của hai vụ tai nạn đang được điều tra.

Tàu sân bay USS Nimitz đang trở về cảng nhà tại Căn cứ Hải quân Kitsap ở bang Washington (Mỹ) sau khi đến Trung Đông trong phần lớn mùa hè vừa qua. Con tàu này đang trong đợt triển khai cuối cùng trước khi ngừng hoạt động.

Một tàu sân bay khác của Mỹ, USS Harry S. Truman, cũng gặp hàng loạt sự cố tại Trung Đông trong những tháng gần đây.

Hồi tháng 12/2024, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Gettysburg bắn nhầm máy bay phản lực F/A-18 từ tàu Truman. 

Tới tháng 4, máy bay chiến đấu F/A-18 trượt khỏi sàn chứa máy bay của tàu Truman và rơi xuống biển Đỏ. Tới tháng 5, máy bay chiến đấu F/A gặp sự cố khi đang hạ cánh và rơi xuống biển, buộc hai phi công phải nhảy dù.

Các sự cố trên không ghi nhận người thiệt mạng, song kết quả điều tra vẫn chưa được công bố.

Cùng ngày 27-10, ông Quách Gia Khôn - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - cho biết Bắc Kinh đã ghi nhận những báo cáo liên quan. Ông Quách nhấn mạnh nếu Mỹ đưa ra yêu cầu, Trung Quốc sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cần thiết.

