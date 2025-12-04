Cảnh báo quan trọng liên quan đến cấp thẻ BHYT miễn phí

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Cảnh báo quan trọng liên quan đến cấp thẻ BHYT miễn phí

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05)- Công an TPHCM vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn các đối tượng giả danh cán bộ xã, phường để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản người dân qua hình thức cấp thẻ BHYT miễn phí.

Mới đây, HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND quy định về việc hỗ trợ 100% BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi thường trú trên địa bàn; người dân sinh sống ở 18 xã đảo, xã an toàn khu...

Cảnh báo quan trọng liên quan đến cấp thẻ BHYT miễn phí - Ảnh 1.

Người cao tuổi ở phường Tân Đông Hiệp, TPHCM nhận thẻ BHYT miễn phí theo Nghị quyết56/2025/NQ-HĐND

Theo đó, lợi dụng việc nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi không nắm được thông tin, thủ tục, các đối tượng đã giả mạo cán bộ UBND phường, xã đã gọi điện cho người dân, thông báo về việc hỗ trợ làm thẻ BHYT miễn phí.

Để tạo lòng tin, đối tượng đã cung cấp chính xác thông tin cá nhân như họ tên, năm sinh, địa chỉ cư trú… rồi hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng giả mạo có chứa mã độc, cho phép đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện thoại của nạn nhân, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; không nhấp vào các đường link lạ; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Liên quan đến việc cấp thẻ BHYT miễn phí cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, BHXH TPHCM cho biết người dân không cần thực hiện thủ tục gì. Việc thực hiện sẽ do BHXH phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện.

Theo đó, các UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm rà soát, lập danh sách người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi theo các nhóm: chưa tham gia BHYT hay đã tham gia nhưng thẻ hết hạn; người đang tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình còn giá trị sử dụng; người đang tham gia BHYT theo các chính sách hỗ trợ khác và không thuộc phạm vi hỗ trợ theo Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND. Cơ quan BHXH sẽ căn cứ danh sách này để thực hiện chính sách theo quy định.

Tin liên quan

TPHCM đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người trên 65 tuổi

TPHCM đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người trên 65 tuổi

(NLĐO) - Người dân từ 65 đến dưới 75 tuổi tại một số phường ở TPHCM đã được cơ quan BHXH phối hợp với chính quyền địa phương trao thẻ BHYT miễn phí

Thêm một đối tượng tại TP HCM được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, BHXH

(NLĐO) - Dự kiến mức chi hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho đối tượng này là 366 tỉ đồng/năm

Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi

(NLĐO) - BHXH TPHCM đề nghị các địa phương lập danh sách người thường trú từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi và gửi về BHXH cơ sở trước ngày 25-11-2025

người cao tuổi lừa đảo giả mạo thủ đoạn lừa đảo BHYT công nghệ cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo