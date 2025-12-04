Cảnh báo quan trọng liên quan đến cấp thẻ BHYT miễn phí

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05)- Công an TPHCM vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn các đối tượng giả danh cán bộ xã, phường để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản người dân qua hình thức cấp thẻ BHYT miễn phí.

Mới đây, HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND quy định về việc hỗ trợ 100% BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi thường trú trên địa bàn; người dân sinh sống ở 18 xã đảo, xã an toàn khu...

Người cao tuổi ở phường Tân Đông Hiệp, TPHCM nhận thẻ BHYT miễn phí theo Nghị quyết56/2025/NQ-HĐND

Theo đó, lợi dụng việc nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi không nắm được thông tin, thủ tục, các đối tượng đã giả mạo cán bộ UBND phường, xã đã gọi điện cho người dân, thông báo về việc hỗ trợ làm thẻ BHYT miễn phí.

Để tạo lòng tin, đối tượng đã cung cấp chính xác thông tin cá nhân như họ tên, năm sinh, địa chỉ cư trú… rồi hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng giả mạo có chứa mã độc, cho phép đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện thoại của nạn nhân, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; không nhấp vào các đường link lạ; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Liên quan đến việc cấp thẻ BHYT miễn phí cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, BHXH TPHCM cho biết người dân không cần thực hiện thủ tục gì. Việc thực hiện sẽ do BHXH phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện.

Theo đó, các UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm rà soát, lập danh sách người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi theo các nhóm: chưa tham gia BHYT hay đã tham gia nhưng thẻ hết hạn; người đang tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình còn giá trị sử dụng; người đang tham gia BHYT theo các chính sách hỗ trợ khác và không thuộc phạm vi hỗ trợ theo Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND. Cơ quan BHXH sẽ căn cứ danh sách này để thực hiện chính sách theo quy định.