Lao động

Bộ Nội vụ cảnh báo việc áp dụng hệ số lương đặc thù cho nhà giáo

MAI CHI

(NLĐO) - Hệ số lương đặc thù của nhà giáo tạo ra bất hợp lý mới về tiền lương, thu nhập khi so sánh tương quan với công chức, viên chức các ngành, nghề khác

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo góp ý về dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Theo đó, đối với đề xuất quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo, Bộ Nội vụ cho rằng không có cơ sở chính trị, pháp lý.

Bên cạnh đó, theo nguyên tắc thiết kế của chế độ tiền lương hiện hành thì viên chức các ngành sự nghiệp áp dụng một bảng lương chung để thuận lợi cho việc xếp lương khi điều động, luân chuyển trong các cơ quan, đơn vị của nhà nước; chính sách đặc thù ngành nghề được thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Hệ số lương đặc thù của nhà giáo sẽ phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành? - Ảnh 1.

Giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng

Hiện nay, nhà giáo áp dụng bảng lương chung và các chế độ phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo từ 25%-70% nên tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo cao nhất trong các ngành sự nghiệp.

Đồng thời, căn cứ Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Đảng ủy Chính phủ đã có Tờ trình Bộ Chính trị về Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó đề nghị điều chỉnh phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theo lộ trình. Do đó, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo sẽ tiếp tục được tăng lên trong thời gian tới.

Từ những lý do trên, để không phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và tạo ra bất hợp lý mới về tiền lương, thu nhập khi so sánh tương quan với công chức, viên chức các ngành, nghề khác, Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo do yếu tố đặc thù ngành nghề là phụ cấp ưu đãi nghề đã được điều chỉnh tăng lên theo Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Trước đó, tại dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được đề xuất hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng. Riêng đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng;

Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông liên cấp nội trú tiểu học, trung học cơ sở vùng biên giới đất liền được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,2 so với hệ số lương hiện hưởng; nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập dành cho trẻ em mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,3 so với hệ số lương hiện hưởng.

Tin liên quan

Từ năm 2026, giáo viên vùng khó khăn, dạy trẻ đặc biệt sẽ có thêm ưu đãi

Từ năm 2026, giáo viên vùng khó khăn, dạy trẻ đặc biệt sẽ có thêm ưu đãi

(NLĐO) - Luật Nhà giáo (có hiệu lực từ 1-1-2026) sẽ có các chính sách hỗ trợ phù hợp cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn hoặc đảm nhận nhiệm vụ đặc thù

Giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm 5 năm từ năm 2026

(NLĐO) - Giáo viên mầm non có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên không bị giảm tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Ngoài lương, giáo viên có thể nhận thêm nhiều khoản phụ cấp

(NLĐO)- Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp giáo dục.

giáo viên tăng lương Bộ Nội vụ hệ số lương lương giáo viên nhà giáo
