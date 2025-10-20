Đà Nẵng: Trẻ mắc cúm virus nhập viện tăng cao, nhiều ca nằm ngoài hành lang

Trong khoảng 7-10 ngày trở lại đây, số trẻ nhập viện vì bệnh hô hấp tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng tăng đột biến so với thông thường. Theo bác sĩ Trần Thế Tạo, Phó trưởng Khoa Nhi hô hấp, lượng bệnh tăng cao so với ngày thường.

Các bệnh chủ yếu gồm viêm họng, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, nhiễm virus đường hô hấp, đặc biệt có nhiều trường hợp diễn tiến biến chứng thành viêm phổi.



Bệnh nhi mắc hô hấp nhập viện tăng cao tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng

"Hiện số bệnh nhân nhập khoa có ngày 30 ca, có ngày lên 40-50 ca. Tổng số bệnh nhi đang điều trị đã vượt chỉ tiêu, khiến khoa rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều trẻ khi đến viện trong tình trạng sốt cao, ho, chảy mũi, thở nhanh, bỏ ăn, bỏ bú, có dấu hiệu khó thở, tím tái - bác sĩ Tạo nói.

Do số ca nhập viện tăng nhanh, bệnh viện đã phải kê thêm giường ngoài hành lang. Tuy nhiên, Ban giám đốc chỉ đạo các khoa phải cố gắng đảm bảo nguyên tắc "mỗi bệnh nhân một giường" để giảm lây nhiễm chéo.



Nhiều ca bệnh nằm ngoài hành lang, cạnh khoa nhi hô hấp để ê-kíp điều trị tiện theo dõi

Mỗi ngày, Khoa Nhi hô hấp tiếp nhận từ 30-50 ca bệnh, tăng cao so với thời điểm trước

Trẻ nhập viện chủ yếu dưới 3 tuổi

"Nếu chưa kịp bố trí, trong vài tiếng phải sắp xếp giường cho các cháu. Nhưng thực tế, hiện có trường hợp vẫn phải nằm tạm ngoài hành lang vì quá tải" - bác sĩ Tạo cho biết.

Một số bệnh nhi nếu đưa lên các tầng khác có giường thì nhân lực theo dõi mỏng, tiềm ẩn nguy cơ không theo dõi sát sao. Do đó, nhiều trường hợp được cho nằm gần khu vực trung tâm khoa để bác sĩ, điều dưỡng dễ quan sát, đặc biệt là nhóm trẻ thở oxy hoặc có nguy cơ suy hô hấp.

Nhiều ca nặng phải thở oxy, chuyển hồi sức tích cực

Theo bác sĩ Tạo, những trường hợp trẻ thở gắng sức, tím tái, bỏ ăn kéo dài, không đáp ứng điều trị ban đầu sẽ được chuyển sang đơn vị hồi sức. "Trong tuần vừa rồi có vài ca phải chuyển xuống hồi sức vì suy hô hấp, viêm phổi nặng. Ở khoa hô hấp chủ yếu hỗ trợ thở oxy, còn thở máy thì phải chuyển đến khoa hồi sức" - ông nói.

Một bệnh nhi nhập viện ngày 19-10, đến sáng hôm sau vẫn phải nằm giường ngoài hành lang

Các bác sĩ cho biết thời tiết giao mùa khiến bệnh về hô hấp gia tăng ở trẻ em

Giường kê ngoài hành lang, ngay cạnh phòng bệnh

Một số trẻ đến viện muộn, khi đã thở nặng, bác sĩ buộc phải cho thở oxy ngay và chuyển viện nội trú khẩn cấp. Bác sĩ cho biết nguyên nhân là do nhiều phụ huynh không theo dõi sát, chỉ đưa trẻ đi khám khi tình trạng đã nặng.

Bác sĩ Tạo nhận định, phần lớn trường hợp viêm phổi hiện nay là do nhiễm virus. "Nhiễm virus thì không có thuốc đặc trị, điều trị chủ yếu là hỗ trợ, chăm sóc, dinh dưỡng hợp lý. Chỉ khi có biến chứng viêm phổi, suy hô hấp thì mới phải dùng kháng sinh, thở oxy" - ông nói.



Cơ sở vật chất tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng xuống cấp trầm trọng

Bệnh nhi nằm điều trị trong điều kiện phòng ốc chật chội, ẩm mốc

Nguy cơ lây nhiễm chéo khi nhiều trẻ mắc bệnh hô hấp

Tại các cơ sở tư nhân, nhiều phụ huynh được xét nghiệm cúm A nhưng theo bác sĩ Tạo, kết quả này chỉ có giá trị chẩn đoán tham khảo, không ảnh hưởng đến điều trị tại bệnh viện. "Virus nào thì cũng phải chăm sóc, giữ ấm, dinh dưỡng cân đối để cơ thể tự vượt qua" - bác sĩ nói thêm.

Bác sĩ Tạo khuyên phụ huynh cần giữ vệ sinh nhà cửa khô thoáng, tránh ẩm mốc, không để trẻ tiếp xúc khói thuốc, hạn chế đưa đến nơi đông người. Khi trẻ sốt cao, thở nhanh, bỏ bú, bỏ ăn, mệt lả thì phải đưa đến cơ sở y tế ngay để tránh biến chứng nặng.

Ngoài áp lực về bệnh nhân, cơ sở vật chất của Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cũng đang trong quá trình sửa chữa nhưng kéo dài, xuống cấp. "Phòng ốc chật, ẩm mốc, thông khí kém. Đây là nguy cơ làm tăng nhiễm chéo, đặc biệt trong khi nhiều trẻ mắc bệnh hô hấp" - bác sĩ Tạo nhận định. Việc sửa chữa chậm khiến không gian điều trị bị thu hẹp, trong khi số bệnh nhân tăng nhanh.

Tuy vậy, bác sĩ khẳng định bệnh viện không thiếu thuốc, tất cả thuốc điều trị từ nhẹ tới nặng đều được cung cấp đầy đủ. Nếu thiếu thì trong vài giờ sẽ được bổ sung.



