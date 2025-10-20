Chiều 20-10, tại cuộc họp khẩn về phòng chống thiên tai, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết đối với cơn bão số 12, hiện đã có dự báo, có công điện và thành phố đã triển khai đầy đủ các biện pháp ứng phó.

Ông Hưng đặc biệt yêu cầu các ngành, địa phương chú ý đến đợt mưa lớn, dự báo xảy ra từ ngày 23-10 đến 26-10, có thể kéo dài đến hết tháng. "Chuyên gia Huy Nguyễn đã điện trực tiếp cho tôi để cảnh báo, cùng với hai chuyên gia khác cũng gọi điện cung cấp thêm thông tin. Các chuyên gia đều khẳng định lượng mưa lần này có nơi đặc biệt lớn. Từ nay đến ngày 23 chỉ còn 2 ngày, thành phố phải "hành động khẩn trương, không được để bị động như năm 2022" - ông Hưng nhấn mạnh.

Chuẩn bị xuồng để cứu hộ trong ngõ hẻm



Ông Hưng cho biết đã làm việc với các nhóm thiện nguyện để chuẩn bị khoảng 300 xuồng nhỏ và vừa hỗ trợ công tác cứu hộ. "Đây là loại xuồng có thể đi vào ngõ ngách, khu dân cư, những nơi xuồng lớn không tới được, phục vụ cứu người, đặc biệt các trường hợp đau ốm, cấp cứu" - ông nói. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố – do Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng – được giao điều hành toàn bộ lực lượng, phương tiện, xuồng, thuyền, ca nô, mô-tô nước.

Ông Trần Nam Hưng chỉ đạo tại cuộc họp khẩn chiều 20-10. Ảnh: Bình Bình

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị lập danh sách đầy đủ phương tiện dân sinh có thể trưng dụng: mô-tô nước, xuồng máy, ca nô, phương tiện kéo… kèm tên chủ phương tiện, số điện thoại liên hệ. "Nếu khi xảy ra tình huống cần mà phương tiện không nổ máy, hết xăng hay không có người điều khiển thì các đồng chí phải hoàn toàn chịu trách nhiệm" - ông Hưng nhấn mạnh.

Áo phao sẽ được phát bổ sung cho các vùng trũng, vùng thường xuyên ngập lụt. Các địa phương phải thực hiện "kích hoạt ngay phương án 4 tại chỗ".

Di dời dân trước 17 giờ ngày 22-10



Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu toàn bộ xã, phường rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở núi, lũ quét, vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông… để hoàn thành di dời dân trước 17 giờ ngày 22-10.

Phó Chủ tịch thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm soát hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Hồ nào đạt 80%-100% dung tích phải xả ngay theo đúng quy trình, không để doanh nghiệp cố giữ nước để phát điện. Việc kiểm tra phải thực tế, không chỉ báo cáo miệng.

Mưa lớn ngày 18-10 khiến nhiều tuyến đường ở phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ngập nặng

Về hậu cần, ông Hưng đề nghị thành phố không tổ chức cấp phát mì tôm tràn lan như trước. Mỗi hộ phải tự dự trữ lương thực tối thiểu 3 ngày. Ông đề nghị thông tin này phải được truyền thông công khai, rõ ràng để người dân chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men, đặc biệt ở khu vực đô thị dễ ngập sâu.

Ông Hưng lưu ý người dân phải khẩn trương đưa ô tô, xe máy lên vị trí cao, tránh bị nước cuốn; có biện pháp bảo vệ lúa gạo, đồ đạc trong nhà; thu hoạch sớm khoai, sắn, ngô, lúa nếu có thể để tránh mất trắng khi nước dâng. Ông nhắc lại bài học ở Thái Nguyên, "có địa phương để xe trong tầng hầm, nước ngập cuốn đi hàng chục chiếc, thiệt hại rất nặng. Đà Nẵng phải tuyệt đối tránh lặp lại cảnh đó".





Lập thông báo về đợt mưa đặc biệt lớn Ngay sau cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao lập thông báo về đợt "mưa lớn, thậm chí mưa đặc biệt lớn", gửi đến tất cả cơ quan truyền thông. "Tôi cảm nhận rất rõ sự lo lắng, không phải cảm tính mà dựa trên thông tin của các chuyên gia. Nếu dự báo khả năng xảy ra là cao mà chúng ta lơ là, triển khai chậm thì hậu quả sẽ rất lớn" - ông Hưng nhấn mạnh và yêu cầu toàn hệ thống chính quyền thành phố hành động khẩn cấp, quyết liệt, có trách nhiệm.





