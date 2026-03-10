Một số người mua xăng tích trữ tại nhà, quản lý thị trường TPHCM cảnh báo nóng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một số người mua xăng tích trữ tại nhà, quản lý thị trường TPHCM cảnh báo nóng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Sở Công Thương TPHCM triệu tập các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, gas trên địa bàn để nắm tình hình nguồn cung

Trưa 10-3, Sở Công Thương TPHCM triệu tập các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, gas trên địa bàn để nắm tình hình nguồn cung và hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Làm rõ trách nhiệm của nhà cung cấp để xảy ra gián đoạn

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Đạt, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, cho biết các đơn vị kinh doanh cơ bản vẫn bảo đảm nguồn cung xăng dầu và gas về số lượng, chủng loại cho thị trường. Tuy nhiên, ở một số thời điểm có thể xảy ra tình trạng thiếu cục bộ một vài chủng loại do hàng chưa nhập kịp.

Quản lý thị trường TPHCM ghi nhận hiện tượng mua xăng trữ tại nhà năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Chi cục phó Chi cục QLTT TPHCM, phát biểu

Theo ông Đạt, lực lượng quản lý thị trường cũng ghi nhận một số cửa hàng xăng dầu tại khu vực vùng ven xảy ra tình trạng tạm thời thiếu hàng. Khi kiểm tra, các cửa hàng cho biết đang đặt hàng và nguồn cung sẽ được bổ sung trong thời gian ngắn. Vì vậy, cơ quan chức năng yêu cầu các cửa hàng nếu gặp khó khăn về nguồn cung phải cung cấp phiếu đặt hàng để xác minh, làm rõ trách nhiệm của nhà cung cấp trong trường hợp xảy ra gián đoạn.

Ngoài ra, quản lý thị trường cũng ghi nhận hiện tượng người dân mua xăng dầu với số lượng lớn để tích trữ trong can, bình chứa tại nhà. Theo ông Đạt, việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời khiến lượng mua tăng đột biến, gây áp lực cho hệ thống phân phối.

Cơ quan quản lý thị trường giám sát cây xăng 24/24 giờ

Ông Trịnh Quốc Việt, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn, cũng khẳng định vẫn bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, khi giá xăng dầu tăng, lượng khách đổ về mua tại hệ thống cửa hàng của Petrolimex tăng mạnh. Tổng sản lượng bán ra tăng khoảng 131% so với cùng kỳ năm trước, riêng khu vực TPHCM tăng tới 165%, trong đó các huyện ngoại thành tăng khoảng 206%.

TIN LIÊN QUAN

Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận nhiều trường hợp mua xăng dầu để tích trữ. Có người mang theo can lớn, thậm chí xe tải gắn bồn chứa dung tích tới 1.000 lít để đi từng cửa hàng bơm đầy.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Petrolimex Sài Gòn phải kéo dài thời gian giao hàng. Nếu trước đây việc xuất hàng thường kết thúc vào khoảng 0 giờ thì nay phải kéo dài đến 4 giờ sáng, đồng thời tổ chức giao hàng thêm vào sáng chủ nhật.

Cũng theo ông Việt, một số cửa hàng nhượng quyền dù còn tồn kho nhưng vẫn đề nghị lấy thêm hàng, song công ty không thể đáp ứng vượt ngoài kế hoạch đã ký. "Doanh nghiệp chỉ cung cấp hàng theo đúng tiến độ trong hợp đồng" - ông Việt nhấn mạnh. 

Ông Trịnh Quốc Việt, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn

 Saigon Petro: Nguồn hàng vẫn được bảo đảm

Đại diện Saigon Petro khẳng định nguồn cung xăng dầu từ hệ thống cửa hàng trực tiếp và các thương nhân nhượng quyền của Saigon Petro đến thời điểm này vẫn được duy trì ổn định. Có điều, khoảng 10 ngày qua, kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, sản lượng tiêu thụ tại nhiều cửa hàng đã tăng từ 30% - 50%.

Theo doanh nghiệp này, dù nhu cầu tăng mạnh, nguồn hàng vẫn được bảo đảm cho cả hệ thống bán lẻ và các thương nhân phân phối. Tính đến nay, Saigon Petro đã thực hiện khoảng 30% kế hoạch cung ứng của tháng 3 và chủ động dự trữ thêm hàng hóa để sẵn sàng đáp ứng nếu nhu cầu thị trường tăng khoảng 20%.

Quản lý thị trường TPHCM ghi nhận hiện tượng mua xăng trữ tại nhà năm 2026 - Ảnh 4.

Đại diện Sài Gòn Petro phát biểu

Trong khi đó, ông Trần Anh Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam – cho biết nguồn cung gas hiện vẫn bảo đảm đến ngày 20-3. Tuy nhiên, sang tháng 4, thị trường có thể gặp khó khăn do các nhà cung cấp quốc tế chưa xác định rõ nguồn hàng. So với xăng dầu, mặt hàng gas khó dự trữ hơn do không có quy định dự trữ bắt buộc.

Ở góc độ quản lý, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết Chính phủ và Bộ Công Thương đang tìm thêm nguồn hàng để bổ sung cho nguồn cung hiện có. Các doanh nghiệp đầu mối cũng đã cam kết bảo đảm cung ứng cho thị trường. Cơ quan quản lý khuyến nghị người dân và doanh nghiệp chỉ nên mua xăng dầu với lượng vừa đủ, tránh tâm lý tích trữ gây áp lực không cần thiết lên thị trường.

Ông Trần Anh Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam, phát biểu

Tin liên quan

Bộ Công Thương: Khẩn trương xây dựng kế hoạch nhập khẩu xăng dầu cho tháng 4-2026

Bộ Công Thương: Khẩn trương xây dựng kế hoạch nhập khẩu xăng dầu cho tháng 4-2026

(NLĐO) - Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới

(NLĐO)- Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tăng cường chống buôn lậu xăng dầu trong bối cảnh thị trường chịu tác động của xung đột tại Trung Đông.

Khởi tố giám đốc công ty chuyên bán, lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu

(NLĐO) - Một giám đốc công ty chuyên bán, lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu bị khởi tố về hành vi trốn thuế.

xăng dầu gas Petrolimex nguồn cung xăng dầu QLTT Saigon Petro TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo