Một số người mua xăng tích trữ tại nhà, quản lý thị trường TPHCM cảnh báo nóng

Trưa 10-3, Sở Công Thương TPHCM triệu tập các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, gas trên địa bàn để nắm tình hình nguồn cung và hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Làm rõ trách nhiệm của nhà cung cấp để xảy ra gián đoạn

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Đạt, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, cho biết các đơn vị kinh doanh cơ bản vẫn bảo đảm nguồn cung xăng dầu và gas về số lượng, chủng loại cho thị trường. Tuy nhiên, ở một số thời điểm có thể xảy ra tình trạng thiếu cục bộ một vài chủng loại do hàng chưa nhập kịp.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Chi cục phó Chi cục QLTT TPHCM, phát biểu

Theo ông Đạt, lực lượng quản lý thị trường cũng ghi nhận một số cửa hàng xăng dầu tại khu vực vùng ven xảy ra tình trạng tạm thời thiếu hàng. Khi kiểm tra, các cửa hàng cho biết đang đặt hàng và nguồn cung sẽ được bổ sung trong thời gian ngắn. Vì vậy, cơ quan chức năng yêu cầu các cửa hàng nếu gặp khó khăn về nguồn cung phải cung cấp phiếu đặt hàng để xác minh, làm rõ trách nhiệm của nhà cung cấp trong trường hợp xảy ra gián đoạn.

Ngoài ra, quản lý thị trường cũng ghi nhận hiện tượng người dân mua xăng dầu với số lượng lớn để tích trữ trong can, bình chứa tại nhà. Theo ông Đạt, việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời khiến lượng mua tăng đột biến, gây áp lực cho hệ thống phân phối.

Cơ quan quản lý thị trường giám sát cây xăng 24/24 giờ

Ông Trịnh Quốc Việt, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn, cũng khẳng định vẫn bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, khi giá xăng dầu tăng, lượng khách đổ về mua tại hệ thống cửa hàng của Petrolimex tăng mạnh. Tổng sản lượng bán ra tăng khoảng 131% so với cùng kỳ năm trước, riêng khu vực TPHCM tăng tới 165%, trong đó các huyện ngoại thành tăng khoảng 206%.

Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận nhiều trường hợp mua xăng dầu để tích trữ. Có người mang theo can lớn, thậm chí xe tải gắn bồn chứa dung tích tới 1.000 lít để đi từng cửa hàng bơm đầy.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Petrolimex Sài Gòn phải kéo dài thời gian giao hàng. Nếu trước đây việc xuất hàng thường kết thúc vào khoảng 0 giờ thì nay phải kéo dài đến 4 giờ sáng, đồng thời tổ chức giao hàng thêm vào sáng chủ nhật.

Cũng theo ông Việt, một số cửa hàng nhượng quyền dù còn tồn kho nhưng vẫn đề nghị lấy thêm hàng, song công ty không thể đáp ứng vượt ngoài kế hoạch đã ký. "Doanh nghiệp chỉ cung cấp hàng theo đúng tiến độ trong hợp đồng" - ông Việt nhấn mạnh.

Ông Trịnh Quốc Việt, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn

Saigon Petro: Nguồn hàng vẫn được bảo đảm

Đại diện Saigon Petro khẳng định nguồn cung xăng dầu từ hệ thống cửa hàng trực tiếp và các thương nhân nhượng quyền của Saigon Petro đến thời điểm này vẫn được duy trì ổn định. Có điều, khoảng 10 ngày qua, kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, sản lượng tiêu thụ tại nhiều cửa hàng đã tăng từ 30% - 50%.

Theo doanh nghiệp này, dù nhu cầu tăng mạnh, nguồn hàng vẫn được bảo đảm cho cả hệ thống bán lẻ và các thương nhân phân phối. Tính đến nay, Saigon Petro đã thực hiện khoảng 30% kế hoạch cung ứng của tháng 3 và chủ động dự trữ thêm hàng hóa để sẵn sàng đáp ứng nếu nhu cầu thị trường tăng khoảng 20%.

Đại diện Sài Gòn Petro phát biểu

Trong khi đó, ông Trần Anh Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam – cho biết nguồn cung gas hiện vẫn bảo đảm đến ngày 20-3. Tuy nhiên, sang tháng 4, thị trường có thể gặp khó khăn do các nhà cung cấp quốc tế chưa xác định rõ nguồn hàng. So với xăng dầu, mặt hàng gas khó dự trữ hơn do không có quy định dự trữ bắt buộc.

Ở góc độ quản lý, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết Chính phủ và Bộ Công Thương đang tìm thêm nguồn hàng để bổ sung cho nguồn cung hiện có. Các doanh nghiệp đầu mối cũng đã cam kết bảo đảm cung ứng cho thị trường. Cơ quan quản lý khuyến nghị người dân và doanh nghiệp chỉ nên mua xăng dầu với lượng vừa đủ, tránh tâm lý tích trữ gây áp lực không cần thiết lên thị trường.