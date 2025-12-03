HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xuất khẩu lá lạ, bất ngờ thu về 10 triệu USD

Tin, ảnh: AN NA

(NLĐO) – Trong danh sách các mặt hàng rau quả xuất khẩu có giá trị hơn 1 triệu USD, bất ngờ xuất hiện các loại lá như: lá sắn, lá nguyệt quế, lá khoai lang,…

Theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả 11 tháng năm 2025 ước đạt 7,8 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫn đầu là mặt hàng sầu riêng với giá trị khoảng 3,7 tỉ USD.

Các mặt hàng khác cập nhật đến hết tháng 10, như thanh long 435,2 triệu USD; chuối 336 triệu USD; xoài 240,8 triệu USD; mít 148,4 triệu USD; dừa 144 triệu USD (chưa kể 292 triệu USD dừa chế biến); chanh leo 150,6 triệu USD,…

Đáng chú ý, trong danh sách những mặt hàng xuất khẩu có giá trị hơn 1 triệu USD trong 10 tháng đầu năm, có những sản phẩm lạ như: lá sắn 3,46 triệu USD tăng 16%; lá nguyệt quế 1,33 triệu USD, tăng gần 28% và lá khoai lang 1,16 triệu USD tăng 64%.

Xuất khẩu lá lạ, bất ngờ thu 10 triệu USD - Ảnh 1.

Xuất khẩu lá khoai lang bất ngờ được gần 1,2 triệu USD trong 10 tháng đầu năm

Tính chung, các mặt hàng thuộc nhóm lá xuất khẩu 10 tháng đầu năm đạt 10,69 triệu USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính bình quân, mỗi tháng, xuất khẩu các loại lá đạt 1 triệu USD, góp phần mang ngoại tệ về cho đất nước và tăng thu nhập cho nông dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết các sản phẩm nhóm lá là thị trường ngách, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Đông, phục vụ các món ăn đặc sản ở đây như cà ri.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cần có chứng nhận Halal, tiêu chuẩn các thị trường hồi giáo. Lá sắn và lá nguyệt quế thường xuất khẩu dạng sấy khô.

Ngoài ra, còn có một số loại lá như: lá chuối, lá dong,… được xuất khẩu dạng tươi, đông lạnh để gói bánh, phục vụ cộng đồng người Việt ở các nước.

Xu hướng ăn uống lành mạnh đang làm thay đổi mạnh mẽ bức tranh tiêu dùng toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội cho ngành rau quả chế biến của Việt Nam

Sầu riêng hiện đóng góp khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu, đang hồi phục mạnh nhờ nhu cầu nhập khẩu lớn từ Trung Quốc

(NLĐO) – Giá dừa tươi đang rớt thảm không chỉ tại Việt Nam mà còn ở Thái Lan. Trong khi đó, giá vẫn rất cao tại thị trường nhập khẩu chính là Mỹ, Trung Quốc.

sầu riêng thanh long dừa tươi Mít lá khoai lang xuất khẩu lá
