Giáo dục

Xúc động lời dặn dò của cô Hiệu trưởng với các học sinh lớp 9

Yến Anh

(NLĐO)- Bày tỏ với các học sinh lớp 9, Hiệu trưởng trường THCS Trần Duy Hưng nhấn mạnh, hơn một ngàn ngày đủ để lưu giữ biết bao ký ức đẹp của tuổi học trò.

Chia sẻ với các học sinh lớp 9 trong trong lễ tổng kết năm học xúc động được tổ chức ngày 25-5 tại Hà Nội, NGƯT-TS Lê Kim Anh, Hiệu trưởng trường THCS Trần Duy Hưng, nhấn mạnh hơn một ngàn ngày của bậc THCS không phải là quãng thời gian quá dài trong cuộc đời, nhưng đủ để lưu giữ biết bao ký ức đẹp của tuổi học trò.  Đó là những giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười. Là những lần hồi hộp trước bài kiểm tra. Là những tiết học khiến các con trưởng thành hơn. Là tình bạn, là thầy cô, là một khoảng trời tuổi trẻ không thể nào quên.

Xúc động lời dặn dò của cô Hiệu trưởng với các học sinh lớp 9 - Ảnh 1.

NGƯT-TS Lê Kim Anh, Hiệu trưởng trường THCS Trần Duy Hưng, chia sẻ với các học sinh

Dặn dò các học trò trước kỳ thi lớp 10 quan trọng, nữ hiệu trưởng mong các em bước vào kỳ thi bằng sự bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh.

"Cô tin ở các con - ở một thế hệ trẻ có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc. Nhất định các con sẽ chinh phục thành công thử thách để đến với ngôi trường cấp 3 mà mình hằng mong ước. Cánh cửa mới nhiệm màu đang chờ đón các con" - NGƯT-TS Lê Kim Anh nhắn nhủ.

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng một lần nữa khẳng định triết lý giáo dục bằng tình yêu thương của nhà trường.

Xúc động lời dặn dò của cô Hiệu trưởng với các học sinh lớp 9 - Ảnh 2.

Vinh danh các học sinh xuất sắc

"Giáo dục hôm nay đang thay đổi từng ngày, công nghệ có thể thay đổi lớp học, thay đổi phương pháp dạy học, nhưng sẽ không có công nghệ nào thay thế được trái tim của người thầy. Không gì có thể thay thế ánh mắt động viên của thầy cô dành cho học sinh. Không gì có thể thay thế một lời tin tưởng đúng lúc để nâng học trò đứng dậy sau vấp ngã.

Vì thế, chúng ta cần phải yêu thương học sinh nhiều hơn nữa, cần khai phóng tư duy, cần một phong cách làm việc đổi mới và chuyên nghiệp, cần những con người tiên phong ở mỗi vị trí công tác.

Xúc động lời dặn dò của cô Hiệu trưởng với các học sinh lớp 9 - Ảnh 3.

30 cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêu biểu được vinh danh

Được dang rộng vòng tay yêu thương để chào đón các con đến trường mỗi ngày là niềm hạnh phúc của các thầy cô. Được ngắm nhìn những giây phút miệt mài của các con trong giờ học, được hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm cùng các con, được chứng kiến niềm vui và sự trưởng thành của các con, các thầy cô thật xúc động, vui sướng và tự hào. Cô tin rằng ngôi trường hạnh phúc này sẽ tiếp tục gieo mầm yêu thương để đào tạo nên những con người tử tế, biết yêu thương, biết thấu cảm có khát vọng, có ước mơ và biết biến ước mơ thành hiện thực" - NGƯT-TS Lê Kim Anh bày tỏ.

Năm học 2025 - 2026 là một năm học đặc biệt đối với Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội với hàng loạt thành tích trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, nghệ thuật, hội nhập quốc tế và giáo dục toàn diện. 

Tại Lễ tổng kết năm học 2025 -2026, 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 63 gương mặt học sinh tiêu biểu được vinh danh.

Tôn vinh năng lực học sinh lớp 9 trước ngưỡng chuyển cấp

(NLĐO)- Giải pháp đánh giá năng lực giúp học sinh lớp 9 nhận diện thế mạnh, phát triển bản thân và tự tin chọn lộ trình học tập phù hợp.

