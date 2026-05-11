Kinh tế

Xuyên Việt Oil, Golden Hill, Điền Quân... nợ thuế kéo dài, cơ quan thuế xử lý thế nào?

Thy Thơ

(NLĐO) - Nhiều trường hợp nợ thuế kéo dài trong nhiều năm nhưng đến nay, cơ quan thuế vẫn chưa truy thu được, dù đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế

Các cơ quan thuế tại TPHCM vừa công khai danh sách hàng chục ngàn trường hợp còn nợ thuế, trong đó có nhiều doanh nghiệp và cá nhân nợ số tiền rất lớn, kéo dài qua nhiều năm nhưng vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Đứng đầu danh sách là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise với khoản nợ thuế gần 2.095 tỉ đồng. 

Tiếp đến là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.978 tỉ đồng và Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill nợ gần 1.660 tỉ đồng.

Trong đó, Xuyên Việt Oil từng liên quan vụ án xăng dầu gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước, còn Golden Hill gắn với dự án bất động sản "đắp chiếu" nhiều năm tại trung tâm TPHCM. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn và liên tục xuất hiện trong nhóm nợ thuế lớn nhất thành phố.

Ngoài các doanh nghiệp bất động sản và xăng dầu, nhóm công ty Điền Quân của Color Man cũng bị ghi nhận nợ thuế khoảng 78,45 tỉ đồng. Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp này liên tục có tên trong danh sách nợ thuế từ năm 2023 đến nay.

Ở nhóm cá nhân, một cá nhân tên Võ Thị Ngọc Phượng đang nợ hơn 158,9 tỉ đồng, trong khi ông Lâm Phước Hải nợ khoảng 23,2 tỉ đồng. Hai trường hợp này cùng ngụ phường Sài Gòn, được cho là có liên quan vụ án buôn lậu hàng thời trang cao cấp xảy ra cách đây khoảng 13 năm.

- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ AI: V.Vinh

Theo đại diện bộ phận quản lý nợ của cơ quan thuế TPHCM, dù đã áp dụng gần như đầy đủ các biện pháp cưỡng chế theo quy định như trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản ngân hàng, ngừng sử dụng hóa đơn hay phát mại tài sản, việc thu hồi các khoản nợ kéo dài vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Nguyên nhân chủ yếu là nhiều chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn hoặc doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể, phá sản nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Bên cạnh đó, không ít khoản nợ phát sinh từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong lĩnh vực bất động sản. Một số doanh nghiệp từng cam kết bán tài sản để thanh toán nợ nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Xoa, giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang, chuyên gia trong lĩnh vực thuế, cho rằng một trong những vướng mắc lớn hiện nay là thủ tục phá sản doanh nghiệp còn kéo dài, khiến việc xử lý tài sản để thu hồi nợ thuế bị đình trệ.

Theo ông Xoa, nhiều trường hợp doanh nghiệp hoặc cá nhân nợ thuế đã rời khỏi nơi cư trú, gây khó cho cơ quan chức năng trong việc xác minh và xử lý. Ông cũng cho biết Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1-7 tới, sẽ cho phép cơ quan thuế khởi kiện ra tòa đối với các trường hợp nợ thuế quá hạn. Sau khi có phán quyết, nếu doanh nghiệp còn tài sản, cơ quan thi hành án sẽ tổ chức bán đấu giá để thu hồi tiền cho ngân sách.

Theo vị luật sư, cùng với việc tăng chế tài xử lý, cơ quan quản lý cần tiếp tục cải cách thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp theo hướng rút ngắn thời gian xử lý. Điều này sẽ giúp việc phát mại tài sản và thu hồi nợ thuế diễn ra hiệu quả hơn. 

"Đối với những doanh nghiệp bất động sản đã cam kết bán tài sản để trả nợ thuế nhưng kéo dài nhiều năm vẫn chưa thực hiện, cơ quan thuế nên sớm khởi kiện ra tòa để xử lý dứt điểm" - ông Xoa đề xuất.

