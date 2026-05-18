Pháp luật

Y án 25 năm tù với Chủ tịch TSL trong vụ gian lận kiểm nghiệm

Trần Thái

(NLĐO) - Trong số 55 bị cáo kháng cáo, chỉ có 15 người được chấp nhận giảm nhẹ hình phạt tại phiên tòa lần này.

Ngày 18-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã ra phán quyết đối với 56 bị cáo trong vụ án gian lận kiểm nghiệm tại Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek.

Bác đơn xin giảm án

Trong số 55 bị cáo kháng cáo, chỉ có 15 người được chấp nhận giảm án hoặc chuyển sang án treo nhờ các tình tiết giảm nhẹ mới. Các yêu cầu giảm nhẹ khác dựa trên hoàn cảnh gia đình, thành tích cá nhân hay việc nộp lại tiền thu lợi bất chính đã không được chấp nhận đối với các bị cáo giữ vai trò chủ chốt.

HĐXX bác kháng cáo của Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TSL), tuyên y án 25 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng

Các bị cáo Nguyễn Hữu Truyền (cựu Phó Giám đốc TSL) và Trần Minh Tâm (cựu Phó Giám đốc Avatek) cũng bị giữ nguyên mức án sơ thẩm do vai trò chỉ đạo và trực tiếp chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm.

Hành vi của các bị cáo được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, tạo điều kiện cho việc sản xuất hàng giả, trong đó có sữa cho trẻ em, gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và nòi giống.

Liên minh gian lận

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến tháng 5-2025, hai "lò" sản xuất phiếu giả là Công ty TSL và Công ty Avatek đã phát hành tổng cộng hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả. Các phiếu này được làm giả bằng những thủ đoạn tinh vi như không nhận mẫu nhưng vẫn ra phiếu, có nhận mẫu nhưng không chạy máy thử nghiệm mà tự nhập số liệu "đẹp", hoặc chỉnh sửa kết quả thực tế để đạt yêu cầu của khách hàng.

Hành vi này đã trực tiếp giúp sức cho một số lượng khổng lồ các đơn vị kinh doanh hợp thức hóa hồ sơ công bố sản phẩm, gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng khi các mặt hàng như sữa, thịt, cá, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nông sản và nước uống không được kiểm soát chất lượng thực tế.

Cơ quan chức năng xác định có 655 tổ chức, cá nhân tham gia môi giới, trong đó đã làm rõ hành vi của ít nhất 42 đơn vị. Những "cánh tay nối dài" này không chỉ giới thiệu khách hàng mà còn cung cấp dịch vụ trọn gói làm hồ sơ công bố sản phẩm với chi phí từ 3 đến 15 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Các đơn vị môi giới trực tiếp thỏa thuận với lãnh đạo, nhân viên kiểm nghiệm để phát hành phiếu kết quả mà không cần gửi mẫu hoặc không thực hiện phân tích. Thậm chí, họ còn tham gia vào quá trình "duyệt" nội dung phiếu giả thông qua các nhóm liên lạc trực tuyến, bảo đảm các chỉ tiêu luôn đạt chuẩn nhằm qua mặt cơ quan quản lý.

Từ đây, nhiều sản phẩm chưa qua kiểm định an toàn vẫn được hợp thức hóa hồ sơ, thậm chí đạt các chứng nhận như VietGAP, ISO, HACCP...

Phúc thẩm đường dây kiểm nghiệm "khống" lớn chưa từng có: Đoàn Hữu Lượng xin giảm án

(NLĐO) - Bị cáo Đoàn Hữu Lượng thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng nguyên nhân xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ về lĩnh vực kiểm nghiệm

Cựu chủ tịch Tập đoàn Cao su cùng 21 đồng phạm lãnh án

(NLĐO) - Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 542 tỉ đồng

