Pháp luật

Phúc thẩm đường dây kiểm nghiệm “khống” lớn chưa từng có: Đoàn Hữu Lượng xin giảm án

Trần Thái

(NLĐO) - Bị cáo Đoàn Hữu Lượng thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng nguyên nhân xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ về lĩnh vực kiểm nghiệm

Ngày 6-5, TAND Tối cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đoàn Hữu Lượng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (Công ty TSL) và Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (Công ty Avatek).

Lời trần tình của bị cáo Đoàn Hữu Lượng

Tại phiên toà chiều 5-5, bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TSL) giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 25 năm tù bị tuyên về hai tội "Giả mạo trong công tác" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã tuyên là không oan sai nhưng mong HĐXX xem xét bối cảnh phạm tội và thái độ khắc phục hậu quả.

Bị cáo Lượng khai nhận thời gian đầu thành lập Công ty TSL vào năm 2017, do nhận thức chưa đầy đủ về lĩnh vực kiểm nghiệm nên đã để xảy ra những sai phạm hệ thống.

Bên cạnh đó, bị cáo đề nghị HĐXX không tịch thu các máy móc, thiết bị của phòng thí nghiệm vì cho rằng đây là tài sản được mua bằng tiền cá nhân tích lũy từ trước, không liên quan đến số tiền hơn 98,5 tỉ đồng thu lợi bất chính từ việc làm giả phiếu kết quả. 

Tính đến nay, gia đình bị cáo đã nộp khắc phục hơn 5,2 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều bất động sản đang bị kê biên.

Gây nguy cơ lớn cho sức khỏe người tiêu dùng

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến tháng 5-2025, hai "lò" sản xuất phiếu giả là Công ty TSL và Công ty Avatek đã phát hành tổng cộng hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả. 

Các phiếu này được làm giả bằng những thủ đoạn tinh vi như không nhận mẫu nhưng vẫn ra phiếu, có nhận mẫu nhưng không chạy máy thử nghiệm mà tự nhập số liệu "đẹp", hoặc chỉnh sửa kết quả thực tế để đạt yêu cầu của khách hàng.

"Ông trùm" làm giả phiếu kiểm nghiệm liên quan kẹo Kera, sữa Hiup khai do nhận thức chưa đầy đủ - Ảnh 1.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng

Hành vi này đã trực tiếp giúp sức cho một số lượng khổng lồ các đơn vị kinh doanh hợp thức hóa hồ sơ công bố sản phẩm, gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng khi các mặt hàng như sữa, thịt, cá, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nông sản và nước uống không được kiểm soát chất lượng thực tế.

Mạng lưới môi giới trọn gói

Cơ quan chức năng xác định có 655 tổ chức, cá nhân tham gia môi giới, trong đó đã làm rõ hành vi của ít nhất 42 đơn vị. Những "cánh tay nối dài" này không chỉ giới thiệu khách hàng mà còn cung cấp dịch vụ trọn gói làm hồ sơ công bố sản phẩm với chi phí từ 3 đến 15 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Các đơn vị môi giới trực tiếp thỏa thuận với lãnh đạo, nhân viên kiểm nghiệm để phát hành phiếu kết quả mà không cần gửi mẫu hoặc không thực hiện phân tích. Thậm chí, họ còn tham gia vào quá trình "duyệt" nội dung phiếu giả thông qua các nhóm liên lạc trực tuyến, bảo đảm các chỉ tiêu luôn đạt chuẩn nhằm qua mặt cơ quan quản lý.

Mức chiết khấu lên tới gần 30% giá trị mỗi phiếu kiểm nghiệm, giúp nhiều đơn vị thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Từ đây, nhiều sản phẩm chưa qua kiểm định an toàn vẫn được hợp thức hóa hồ sơ, thậm chí đạt các chứng nhận như VietGAP, ISO, HACCP...

Trong số các đơn vị môi giới bị nhắc tên có Công ty Balactan (liên quan 21.784 phiếu giả, thu lợi hơn 8,7 tỉ đồng), Công ty Fosi (5.593 phiếu, hơn 1,5 tỉ đồng), Công ty Đại An (liên quan 5.333 phiếu, thu lợi gần 1,7 tỉ đồng), Công ty Novaco (947 phiếu, thu lợi hơn 887 triệu đồng), Công ty Oceanlaw (752 phiếu, thu lợi hơn 2 tỉ đồng). Ngoài ra còn nhiều đơn vị khác như Vinaucare, TCCL VN, FSC, An Chi Phương, AZF, Great Health, ISOQ, ISOCERT…

Từ kẹo Kera của Thùy Tiên đến đại án 100 người trong đường dây làm phiếu thử nghiệm giả

(NLĐO) - Các bị cáo thuộc công ty từng là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog, hoa hậu Thùy Tiên sắp bị đưa ra xét xử.

Tòa án lý giải vì sao không xem xét hành vi sản xuất kẹo Kera trong vụ án Thùy Tiên

(NLĐO) - Theo toà án cấp sơ thẩm, sản phẩm tương tự kẹo Kera và dấu hiệu vi phạm về thuế cũng đang nằm trong diện xem xét xử lý ở vụ án riêng.

Từ vụ kẹo Kera: Tòa án đề nghị chấm dứt trông chờ vào đạo đức doanh nghiệp!

(NLĐO) - Tòa án cho rằng có nhiều kẽ hở trong pháp luật và quản lý nhà nước đang bị lợi dụng để đưa sản phẩm kém chất lượng ra thị trường, trong đó có kẹo Kera.

