Pháp luật

Y án với nữ tài xế uống 8 lon bia rồi lái xe tông chủ tịch xã tử vong

Cao Nguyên

(NLĐO) - HĐXX buộc bị cáo Lê Thị Cẩm Chi bồi thường thêm hơn 444 triệu đồng cho gia đình ông Lê Phước Toàn, đồng thời cấp dưỡng cho 2 con ông đến khi đủ 18 tuổi

Ngày 19-5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi, ngụ xã Ea Ktur) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Nữ tài xế uống 8 lon bia tông tử vong chủ tịch xã lãnh án - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Cẩm Chi tại phiền tòa phúc thẩm

Bị cáo Chi được xác định là người điều khiển ô tô gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng) tử vong khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Theo hồ sơ vụ án, tối 3-10-2025, bà Chi lái ô tô đến một quán nhậu trên địa bàn xã Dray Bhăng để phụ bạn nấu ăn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, bà Chi cùng chủ quán và nhiều người khác tham gia ăn uống, có sử dụng bia.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, do mẹ chồng gọi điện thoại báo con nhỏ đang khóc, bà Chi vội lái xe về nhà. Khi lưu thông trên Quốc lộ 27, đoạn qua khu vực bị ngập nước, do không chú ý quan sát, bà Chi đã tông thẳng vào ông Toàn đang trực tiếp điều tiết giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người dân qua lại.

Cú tông khiến ông Toàn trọng thương và tử vong sau đó.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, bà Chi cùng một số người đưa nạn nhân vào lề đường nhưng không trình báo cơ quan chức năng mà gọi chồng đến hiện trường. Sau đó, bà Chi về nhà cho con ăn, vứt điện thoại rồi đến nhà bạn ngủ qua đêm.

Đến sáng hôm sau, khi biết ông Toàn đã tử vong, bà Chi mới đến cơ quan công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Dù thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện vi phạm nồng độ cồn, nhưng bà Chi thừa nhận trước đó đã uống bia. Lời khai nhân chứng cùng dữ liệu camera xác định bà Chi đã uống khoảng 8 lon bia loại 330 ml, nồng độ cồn 4,5%, trước khi lái xe.

Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, HĐXX tuyên phạt bà Lê Thị Cẩm Chi 3 năm tù; buộc bồi thường cho gia đình bị hại 500 triệu đồng.

Sau bản án sơ thẩm, đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, nâng mức bồi thường và cấp dưỡng cho 2 con nhỏ của ông Toàn. Trong khi đó, bà Chi cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

Tại phiên phúc thẩm, bà Chi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối lỗi trước gia đình ông Toàn và xin được giảm nhẹ hình phạt để chăm sóc con nhỏ. Bị cáo cũng cam kết sẽ tiếp tục bồi thường, hỗ trợ nuôi dưỡng 2 con của nạn nhân.

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi. Tòa cũng buộc bị cáo bồi thường thêm hơn 444 triệu đồng cho gia đình bị hại; đồng thời cấp dưỡng cho 2 con của ông Lê Phước Toàn đến khi đủ 18 tuổi (mỗi cháu khoảng 2 triệu đồng/tháng).

Tin liên quan

Khởi tố nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong

Khởi tố nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong

(NLĐO) – Sau khi ăn nhậu, nữ tài xế đã lái xe ô tô về nhà và không làm chủ được tốc độ, tông tử vong chủ tịch UBND xã đang đi làm nhiệm vụ

CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong

(NLĐO) – Mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái ô tô tông tử vong chủ tịch UBND xã đang đi làm nhiệm vụ

Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong

(NLĐO) - Chủ tịch xã đang chỉ đạo phòng chống mưa lũ và phân luồng giao thông thì bị người phụ nữ lái ô tô chạy tốc độ cao tông tử vong

tỉnh Đắk Lắk vi phạm nồng độ cồn nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong
