Yamal lập công, Barcelona thoát hiểm tại St.James's Park

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 50.000 khán giả tại sân nhà St.James'Park, Newcastle nhập cuộc đầy khí thế và gây sức ép đối với Barcelona ngay từ những phút đầu. Các học trò của HLV Eddie Howe chủ động đẩy cao đội hình, liên tục dồn ép đại diện La Liga bằng những pha tấn công tốc độ ở hai biên.



Newcastle dồn ép đội khách ngay những phút đầu trận

Trong khoảng 15 phút đầu, Sandro Tonali và Anthony Elanga lần lượt tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm, buộc thủ môn Joan Garcia phải trổ tài cứu thua. Barcelona thực sự bị choáng ngợp trước sức ép tấn công đến nghẹt thở của đội chủ nhà.

Sau quãng thời gian đầu khá chật vật, đội bóng xứ Catalunya dần lấy lại thế trận. Một tình huống suýt gây bất ngờ xảy ra khi từ đường căng ngang của Fermín López, trung vệ Dan Burn nỗ lực cản phá nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đội nhà trong gang tấc.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, dù Newcastle là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Trung vệ Dan Burn suýt có pha đá phản lưới nhà

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận tích cực. William Osula có cơ hội rõ ràng sau đường chọc khe của Lewis Hall nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác.

Bên kia sân, Barcelona cũng có cơ hội nguy hiểm khi Raphinha căng ngang thuận lợi nhưng Robert Lewandowski lại dứt điểm ra ngoài trong sự tiếc nuối của đội khách.

Khi trận đấu bước vào 25 phút cuối, hai đội liên tiếp thực hiện các sự thay đổi nhân sự nhằm tạo đột biến. Jacob Murphy suýt mang lại bàn thắng cho Newcastle ngay sau khi vào sân nhưng cú vô-lê của anh lại bay vọt xà.

Phút 74, Newcastle thêm một lần tiến sát bàn thắng khi Harvey Barnes tung cú cứa lòng đưa bóng dội cột dọc. Cú đá bồi sau đó của Joelinton bị từ chối vì lỗi việt vị.

Cựu sao M.U Elanga là mối đe dọa thường xuyên khung thành Barcelona

Nỗ lực không ngừng của đội chủ nhà cuối cùng được đền đáp ở phút 86. Từ quả tạt chuẩn xác của Murphy bên hành lang phải, Harvey Barnes băng vào tung cú vôlê đẹp mắt mở tỉ số, khiến khán đài St.James'Park như vỡ òa.

Harvey Barnes ghi bàn cho Newcastle phút 86

Tuy nhiên, khi chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay Newcastle, kịch tính lại xảy đến ở phút bù giờ cuối cùng 90+6.

Hậu vệ Malick Thiaw phạm lỗi với Dani Olmo trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Barcelona. Trên chấm 11 m, Yamal bình tĩnh dứt điểm đánh bại thủ môn Newcastle, ấn định tỉ số hòa 1-1.

Lamine Yamal giúp Barcelona thoát thua phút 90+6

Kết quả này khiến Newcastle hết sức tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng ngỡ đã nằm gọn trong tay.

Trong khi đó, Barcelona vừa thở phào thoát hiểm, vừa giành về lợi thế nhất định trước trận lượt về trên sân nhà sau đây một tuần.