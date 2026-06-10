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Thời sự Miền Trung - Tây Nguyên

Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh quảng bá thương hiệu tại Malaysia

Nam Trung

(NLĐO)- Tỉnh Khánh Hòa có chuyến công tác tại Malaysia để tăng cường kết nối, hợp tác, xúc tiến mở rộng thị trường trong đó có giới thiệu về yến sào Khánh hòa

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malaysia ngày 9-6, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do ông Lữ Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có các buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Thương vụ Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia nhằm tăng cường kết nối hợp tác, xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, đoàn công tác đã giới thiệu những định hướng phát triển chiến lược của Khánh Hòa trong giai đoạn tới, đặc biệt là mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. 

Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh quảng bá thương hiệu tại Malaysia - Ảnh 1.

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia

Đoàn cũng thông tin về Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Khánh Hòa tại Malaysia dự kiến diễn ra ngày 10-6, với kỳ vọng thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp Malaysia tìm hiểu cơ hội hợp tác tại địa phương.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, ông Đinh Ngọc Linh, đánh giá cao tiềm năng phát triển của Khánh Hòa và cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ địa phương trong việc kết nối với các đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư sở tại nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả.

Điểm nhấn của chương trình là buổi gặp mặt giao lưu thắm tình đoàn kết giữa đoàn công tác với các cơ quan đại diện và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia. Tại đây, đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trực tiếp trao tặng những sản phẩm yến sào cao cấp của Khánh Hòa cho Đại sứ Đinh Ngọc Linh.

Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh quảng bá thương hiệu tại Malaysia - Ảnh 2.

Đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trực tiếp trao tặng những sản phẩm yến sào cao cấp của Khánh Hòa cho Đại sứ Đinh Ngọc Linh

Trong các buổi làm việc với Thương vụ Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia, đoàn công tác Khánh Hòa đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh như cảng biển, logistics, xuất nhập khẩu, du lịch và phát triển kinh tế Halal. Đây được xem là những lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác giữa Khánh Hòa và Malaysia trong thời gian tới.

Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh quảng bá thương hiệu tại Malaysia - Ảnh 3.

Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh quảng bá thương hiệu tại Malaysia - Ảnh 4.

Giới thiệu một số đặc sản của địa phương, trong đó có yến sào Khánh Hòa

Những hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt này không chỉ thể hiện tình cảm gắn kết giữa quê hương Khánh Hòa với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu yến sào Khánh Hòa đến thị trường Malaysia. 

Qua đó, mở ra cơ hội để sản phẩm yến sào – một trong những thương hiệu tiêu biểu của tỉnh – tiếp cận sâu rộng hơn với người tiêu dùng và đối tác quốc tế.

Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh quảng bá thương hiệu tại Malaysia - Ảnh 5.

Công ty Yến sào Khánh Hòa với chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu sang Malaysia

Việc đồng hành cùng đoàn công tác trong các hoạt động xúc tiến tại Malaysia cũng cho thấy nỗ lực của Công ty Yến sào Khánh Hòa trong chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Malaysia ngày càng phát triển.

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