Yến sào Khánh Hòa ra mắt sản phẩm mới, tri ân khách hàng toàn quốc

Sáng 9-11, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty Yến sào Khánh Hòa long trọng tổ chức "Lễ ra mắt sản phẩm mới và trao giải chương trình Tri ân khách hàng Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest – Niềm tự hào thương hiệu Quốc gia năm 2025", nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty (9.11.1990 – 9.11.2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, nhấn mạnh: "Dấu mốc 35 năm là niềm tự hào và cũng là động lực để Yến sào Khánh Hòa tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tinh túy, tốt cho sức khỏe".

Tại sự kiện, công ty ra mắt nhiều sản phẩm mới mang tính đột phá, gồm: mặt nạ Yến sào Sanest, nước uống thể thao SKH-LIFE, cùng ba dòng sản phẩm mới của Sanna gồm nước rong biển, nước chanh dây và nước ion kiềm, hướng đến lối sống xanh, lành mạnh.

Công ty Yến sào Khánh Hòa công bố và giới thiệu các sản phẩm mới

Các dòng sản phẩm mới của Công ty Yến sào Khánh Hòa là nước uống thể thao SKH-LIFE, cùng ba dòng sản phẩm mới của Sanna gồm nước rong biển, nước chanh dây và nước ion kiềm.

Mặt nạ Yến sào Sanest - sản phẩm kết hợp giữa tinh hoa yến sào và công nghệ chăm sóc da hiện đại

Nước uống Sanna rong biển và ion kiềm

Nước uống dành cho người vận động SKH-LIFE, cung cấp năng lượng và khoáng chất cho người luyện tập thể thao.

Sau lễ ra mắt sản phẩm mới, Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng tiến hành lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Yến sào Khánh Hòa với các đối tác khách hàng - đánh dấu bước khởi đầu cho một chặng đường hợp tác mới, bền vững và thịnh vượng.

Công ty Yến sào Khánh Hòa ký kết với các đối tác phân phối sản phẩm mới

Đặc biệt là chương trình "Tri ân khách hàng Yến sào Khánh Hòa Sanest - Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu Quốc gia năm 2025" đã được triển khai rộng khắp trên khắp cả nước từ ngày 5-6 đến 10-11 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 tỉ đồng.

Đến nay, chương trình đã có được giải nhất thuộc về ông Lê Phú Thành (xã Bà Điểm, TP HCM), may mắn trúng giải Nhất là 1 chiếc xe ô tô Honda HRV.

Đồng thời giải thưởng lớn nhất của "Chương trình Tri ân khách hàng Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu Quốc gia năm 2025 đã thuộc về chị Nguyễn Thị Trâm (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) may mắn trúng giải Giải đặc biệt là 1 ô tô Mercedes C300 AMG.

Các khách hàng may mắn nhận giải nhất và đặc biệt là ô tô Honda HRV và Mercedes C300 AMG