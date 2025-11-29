Công đoàn TP HCM góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trao đổi với PV Báo Người lao Động, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - cho biết trong thời gian tới, LĐLĐ TP HCM xác định tập trung hướng mạnh các hoạt động thực chất về cơ sở.

Góp phần củng cố niềm tin

* Phóng viên: Là tổ chức thành viên trực thuộc MTTQ, Công đoàn TP HCM đã phát huy vai trò, vị trí của mình ra sao trong thời gian qua nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thưa ông?

- Ông Bùi Thanh Nhân: Kể từ ngày 1-7, Công đoàn Việt Nam chính thức trở thành tổ chức thành viên trực thuộc MTTQ Việt Nam. Điều này vừa nâng cao vị thế chính trị của tổ chức Công đoàn, đồng thời khẳng định vai trò của Công đoàn trong đại diện cho người lao động (NLĐ) và tham gia các hoạt động chung của đất nước.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập 3 địa phương để hình thành TP HCM mới là một bước ngoặt, đặt ra nhiều kỳ vọng cũng như yêu cầu mới đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Công đoàn thành phố.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tham quan bếp ăn phục vụ người lao động tại doanh nghiệp

Sau khi sáp nhập và sắp xếp lại tổ chức, Công đoàn TP HCM đang quản lý khoảng 23.000 Công đoàn cơ sở với 2,5 triệu đoàn viên.

LĐLĐ TP HCM đã nỗ lực kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức mới, tập trung chuyển đổi số, bảo đảm tính đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả trong chỉ đạo, quản lý điều hành, bám sát địa bàn cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của đoàn viên, NLĐ trong một không gian phát triển mới, quy mô và đa dạng hơn.

Dù thay đổi mô hình hoạt động, Công đoàn thành phố tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động công nhân - lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giám sát, phản biện xã hội; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện đại diện bảo vệ quyền lợi NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và ngày càng tốt hơn tại doanh nghiệp.

Công đoàn TP HCM cũng luôn đồng hành tích cực với MTTQ thành phố, tổng hợp sức mạnh, nguồn lực trong chăm lo đời sống nhân dân, công nhân - lao động. Điển hình như giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, Công đoàn TP HCM đã sớm nhập cuộc, chủ động thiết kế các gói hỗ trợ để chăm lo cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, như tặng hàng trăm ngàn túi an sinh, hỗ trợ thực phẩm; hỗ trợ đoàn viên, công nhân - lao động bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng, giảm giờ làm..., giúp NLĐ vượt qua khó khăn cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định lao động, phục hồi và tăng trưởng.

Nhiều mô hình hoạt động của các cấp Công đoàn thành phố đã chăm lo thiết thực, tạo được dấu ấn trong lòng CNVC-LĐ, như việc duy trì hoạt động hỗ trợ vốn cho NLĐ khó khăn vươn lên thông qua Tổ chức tài chính vi mô CEP; Tháng Công nhân; các chương trình như "Mái ấm Công đoàn", học bổng Nguyễn Đức Cảnh…

Mới đây nhất là hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Công đoàn TP HCM đã kêu gọi đoàn viên, công nhân - lao động, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đồng thời đã tổ chức 3 điểm tiếp nhận vật phẩm khẩn cấp, qua đó đã tiếp nhận trên 600 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm để chia sẻ khó khăn với đồng bào… LĐLĐ TP HCM đang xét hỗ trợ cho đoàn viên - lao động làm việc tại TP HCM có người thân bị thiệt hại nghiêm trọng trong các đợt thiên tai vừa qua ở các địa phương.

Các hoạt động thiết thực này góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, trong đó có công nhân - lao động đối với Đảng, Nhà nước, MTTQ và Công đoàn.

Tạo sức mạnh tổng hợp trong chăm lo

* Thời gian tới, Công đoàn TP HCM sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nào để tiếp tục chăm lo, bảo vệ ngày càng hiệu quả hơn cho đoàn viên - lao động?

- Công đoàn TP HCM sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn bó chặt chẽ hơn với MTTQ Việt Nam TP HCM, nhằm phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia hiệu quả hơn trong giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt trong các chính sách liên quan về tiền lương, việc làm, an sinh xã hội, an toàn, vệ sinh lao động; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do MTTQ Việt Nam và MTTQ Việt Nam TP HCM phát động; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội để tạo thành sức mạnh tổng hợp trong chăm lo đời sống, việc làm, phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM hỗ trợ công nhân - lao động khó khăn

Công đoàn thành phố cũng sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình phúc lợi đoàn viên, tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo vào các dịp lễ, Tết.

Dự kiến dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới, LĐLĐ TP HCM sẽ chăm lo quà Tết, vé tàu, xe cho gần 400.000 đoàn viên với nguồn kinh phí khoảng 450 tỉ đồng (chưa tính nguồn kinh phí chăm lo từ tài chính của Công đoàn cơ sở khoảng 3.000 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phối hợp với các đối tác để triển khai các mô hình thiết thực như nhà ở công nhân; đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề; chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần tiếp tục giữ chân và thu hút nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

LĐLĐ TP HCM xác định tập trung hướng mạnh các hoạt động thực chất về cơ sở với phương châm: Công đoàn TP HCM vững mạnh về tổ chức, sát cánh cùng cơ sở, là người bạn đồng hành, là điểm tựa tin cậy của NLĐ, chung tay xây dựng TP HCM giàu đẹp, hiện đại, nghĩa tình.

Đoàn viên - lao động TP HCM không ngừng rèn luyện, nâng cao tay nghề, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi - Vì cả nước, cùng bước vào kỷ nguyên thịnh vượng và hạnh phúc.