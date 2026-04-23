Lao động

Hơn 123.000 lao động xin trợ cấp thất nghiệp quý I-2026

Huỳnh Như

(NLĐO) - Dù số hồ sơ giảm so với quý trước, thị trường lao động vẫn ghi nhận hơn 1 triệu người thất nghiệp.

Theo báo cáo thị trường lao động quý I-2026 vừa được Bộ Nội vụ công bố, cả nước có hơn 123.800 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, trên 120.000 trường hợp đã được ban hành quyết định hưởng.

Hơn 123.000 lao động xin trợ cấp thất nghiệp quý I-2026 - Ảnh 1.

Hơn 120.000 lao động xin trợ cấp thất nghiệp quý I-2026

Người trẻ và lao động phổ thông áp đảo

So với quý IV-2025, số hồ sơ giảm khoảng 42.500 trường hợp và giảm hơn 21.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể của thị trường lao động vẫn cho thấy nhiều thách thức khi số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động lên tới 1,06 triệu người. Con số này giảm nhẹ so với quý trước nhưng tăng hơn 21.800 người so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, thất nghiệp trong nhóm thanh niên vẫn ở mức cao, khoảng 8,86%, dù đã giảm nhẹ so với quý trước. Tại khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,46%, nhích lên so với cả quý trước lẫn cùng kỳ.

Phân tích cơ cấu người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho thấy nhóm lao động không có bằng cấp, chứng chỉ chiếm trên 60%. Trong khi đó, lao động có trình độ đại học trở lên chiếm gần 20%, phần còn lại thuộc các nhóm trình độ cao đẳng, trung cấp hoặc có chứng chỉ nghề.

Về ngành nghề, số lao động nộp hồ sơ tập trung nhiều ở các lĩnh vực như công nghiệp chế biến - chế tạo, nông - lâm - thủy sản, xây dựng, bán buôn - bán lẻ và sửa chữa phương tiện. Các vị trí công việc phổ biến gồm thợ may, thợ thêu, công nhân lắp ráp, kế toán, nhân viên bán hàng và lái xe.

Để hỗ trợ người lao động, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng kết nối cung - cầu lao động và đào tạo nghề. Hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến giữa các địa phương.

Mở rộng hỗ trợ, tăng quyền lợi thất nghiệp

Trong quý I, gần 23.000 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp đã được giới thiệu việc làm, hơn 5.800 người được hỗ trợ học nghề. Đây được xem là giải pháp lâu dài nhằm giúp người lao động, đặc biệt là nhóm trung niên, nâng cao kỹ năng và sớm quay lại thị trường.

Từ ngày 1-1-2026, Luật Việc làm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý. Ngoài hỗ trợ học phí, người tham gia các khóa đào tạo còn được hỗ trợ tiền ăn trưa 50.000 đồng/người/ngày thực học.

Theo các trung tâm dịch vụ việc làm, phần lớn người tham gia học nghề từ nguồn bảo hiểm thất nghiệp đều đang gặp khó khăn về tài chính. Vì vậy, dù mức hỗ trợ không lớn, khoản tiền ăn trưa vẫn góp phần giảm áp lực chi phí, giúp họ yên tâm theo học.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện cũng được mở rộng theo hướng tăng quyền lợi và linh hoạt điều kiện thụ hưởng. Không chỉ hỗ trợ học nghề, chính sách còn bổ sung nội dung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng. 

Đáng chú ý, người lao động đang làm việc và tham gia bảo hiểm thất nghiệp vẫn có thể được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm.

Cùng với đó, thủ tục hưởng trợ cấp được cải tiến theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian xử lý và đa dạng hóa phương thức nộp hồ sơ, bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến qua Cổng dịch vụ công, phù hợp xu hướng chuyển đổi số.

