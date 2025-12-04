HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Hà Nội

Yêu cầu chung cư đông dân nhất Hà Nội phải trông giữ xe điện

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- UBND phường đề nghị đơn vị quản lý tổ hợp chung cư HH Linh Đàm không được từ chối trông giữ xe điện, đồng thời lập phương án bố trí điểm trông giữ xe.

UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) vừa có văn bản gửi Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên; Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm liên quan đến việc tiếp nhận xe điện tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.

Yêu cầu trông giữ xe điện tại chung cư đông dân nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Khu chung cư HH Linh Đàm có khoảng 30.000 - 35.000 người sinh sống. Ảnh: T.V.

Theo UBND phường Hoàng Liệt nhận được phản ánh của một số cư dân tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm về việc Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm thông báo tạm dừng tiếp nhận trông giữ mới xe máy điện, xe đạp điện từ ngày 1-12-2025 và ngừng hoàn toàn việc nhận trông giữ xe điện từ ngày 1-2-2026 tại tầng hầm các tòa nhà.

Về việc này, UBND phường Hoàng Liệt cho biết HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 26-11-2025 Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn TP Hà Nội (Thực hiện điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15).

Theo Nghị quyết, TP Hà Nội định hướng về biện pháp phát triển hạ tầng giao thông khuyến khích sử dụng các loại phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (như xe điện thuần điện PEV hoặc BEV, xe điện dùng pin nhiên liệu thuần tuý PFCEV hoặc PCEV, xe sử dụng nhiên liệu hy-drô…). Theo đó, thời gian thực hiện Nghị quyết từ nay đến giai đoạn 2026-2030, số lượng xe điện của cư dân sẽ tăng lên đáng kể để thay thế dần xe chạy xăng, dầu.

Để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 26-11-2025 của HĐND TP Hà Nội và Luật Nhà ở năm 2023, UBND phường đề nghị Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư tổ hợp chung cư HH) và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm (đơn vị đại diện chủ đầu tư thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư) không được từ chối trông giữ xe điện theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 144 Luật Nhà ở năm 2023 (trừ trường hợp có yêu cầu chính thức của cơ quan có thẩm quyền).

Bên cạnh đó, lập phương án giải quyết để bố trí địa điểm trông giữ phương tiện xe điện của cư dân theo lộ trình tại Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 26-11-2025 của HĐND TP Hà Nội. Tăng cường lực lượng tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống, sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ phương tiện tại tầng hầm tổ hợp chung cư HH.

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để đảm bảo hoạt động ổn định, đúng chức năng thiết kế khi có sự cố xảy ra.

UBND phường Hoàng Liệt đề nghị Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm nghiêm túc thực hiện. Trường hợp Doanh nghiệp và Chi nhánh cố tình thực hiện không tiếp nhận xe đạp điện, xe máy điện, xe điện để xảy ra mất an ninh trật tự thì Doanh nghiệp và Chi nhánh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó, từ tháng 12-2025, Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện, các phương tiện đã gửi trước thời điểm này vẫn được phục vụ. Tiến tới từ ngày 1-2-2026 sẽ ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện tại tầng hầm.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm gồm 12 tòa nhà được xây dựng trên bán đảo Linh Đàm do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Số 1 tỉnh Điện Biên (Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư.

Tổ hợp gồm 4 khu, mỗi khu gồm 3 tòa nhà, với 9.000 căn hộ. Với dân số sinh sống trong khu vực này khoảng 30.000 - 35.000 người, nơi đây được biết đến là khu chung cư đông dân nhất Hà Nội.


chung cư xe điện chung cư hh linh đàm không trông giữ xe điện
