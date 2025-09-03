Yêu cầu tăng cường phòng chống đường nhập lậu

Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 463 gửi UBND các tỉnh, thành phố cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu đường.

Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, cơ quan này nhận được nhiều phản ánh từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Hội Lương thực Thực phẩm TP HCM và một số doanh nghiệp sản xuất - tiêu thụ đường trong nước về tình trạng nhập lậu đường vẫn diễn biến phức tạp.

Trước thực trạng trên, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép đường nhập lậu không rõ nguồn gốc, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Đối với các địa phương có chung đường biên với Lào và Campuchia như Quảng Trị, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bộ Công Thương nhấn mạnh cần huy động công an, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, chia sẻ thông tin, tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hoạt động vận chuyển và kinh doanh đường nhập lậu từ biên giới vào nội địa.

Với những tỉnh, thành phố có nhu cầu tiêu thụ đường lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, công văn yêu cầu thường xuyên kiểm tra việc truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn hàng hóa, giám sát các cơ sở sang chiết, đóng gói, sản xuất đường phèn cũng như hoạt động thu mua, đấu giá. Mục tiêu là ngăn chặn tình trạng lợi dụng chứng từ để hợp thức hóa đường cát nhập lậu, gây ảnh hưởng đến thị trường và sản xuất trong nước.