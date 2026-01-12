HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Người tiêu dùng giật mình sau 30 năm trung thành với đồ hộp Hạ Long

Lê Thúy

(NLĐO) - Hoàn tiền chỉ là một phần rất nhỏ trong các quyền mà pháp luật trao cho người tiêu dùng khi họ còn giữ sản phẩm Đồ hộp Hạ Long.

Theo thông tin từ WinCommerce, hệ thống WinMart sẽ nhận đổi/trả sản phẩm còn nguyên vẹn của Đồ hộp Hạ Long và còn hóa đơn mua hàng tại WinMart. Nếu không còn hóa đơn, khách hàng cung cấp thêm thời gian mua hàng và số điện thoại Hội viên WiN mua hàng để WinMart tra soát giao dịch và có cơ sở hỗ trợ tốt nhất.

Người tiêu dùng lo lắng về đồ hộp Hạ Long sau 30 năm sử dụng sản phẩm - Ảnh 1.

Nhiều cửa hàng bán lẻ, siêu thị hoàn tiền cho người dùng khi trả lại các sản phẩm đồ hộp Hạ Long

Những ngày gần đây, phía WinMart cũng như nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, tạp hóa... ghi nhận lượng khách hàng đa phần hỏi về thủ tục trả hàng đồ hộp Hạ Long.

Nhiều người tiêu dùng tại Hà Nội đã tiến hành trả lại các sản phẩm đồ hộp Hạ Long.

Bà Công Thị Thu Hằng (phường Giảng Võ, Hà Nội) cho biết, bà đã sử dụng sản phẩm pate "cột đèn" của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long suốt hơn 30 năm. Vài ngày trước, bà nhận được cuộc gọi từ đại lý thông báo thu hồi sản phẩm và hướng dẫn khách hàng mang hàng đã mua đến trả lại.

Theo đó, bà Hằng đã sắp xếp các hộp pate còn nguyên vẹn và mang tới đại lý để hoàn trả, đồng thời được hoàn lại tiền.

"Đại lý gọi điện thông báo thu hồi sản phẩm, tôi mang các hộp pate còn nguyên ra gửi lại và được hoàn tiền. Tuy nhiên, tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ và có câu trả lời chính thức về việc sản phẩm đồ hộp Hạ Long có ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng hay không"- bà Hằng chia sẻ.

Trách nhiệm pháp lý của Đồ hộp Hạ Long với người tiêu dùng thế nào?

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Vũ Thị Huyền, Giám đốc Công ty luật TNHH THB LAW, đánh giá hoàn tiền chỉ là một phần rất nhỏ trong các quyền mà pháp luật trao cho người tiêu dùng khi họ còn giữ sản phẩm.

Theo đó, người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu sức khỏe, tính mạng bị ảnh hưởng. Một số yêu cầu bồi thường đối với nhà sản xuất như chi phí khám và kiểm tra sức khỏe và/hoặc bồi thường do tổn thất tinh thần về tính mạng, sức khỏe theo Bộ luật Dân sự.

Tuy nhiên, cần lưu ý nghĩa vụ chứng minh vẫn đặt ra đối với người tiêu dùng: Phải chứng minh việc mua - sử dụng sản phẩm, sản phẩm không bảo đảm an toàn và mối quan hệ nhân quả với thiệt hại. Trong thực tế, với các sản phẩm đã sử dụng từ lâu, không còn hóa đơn, chứng từ hoặc bao bì, việc chứng minh gặp nhiều hạn chế, khiến khả năng yêu cầu bồi thường đầy đủ trở nên khó khăn. Đây là rủi ro pháp lý mà người tiêu dùng thường không lường trước.

Phân tích trách nhiệm pháp lý của vụ "bê bối" - Luật sư Vũ Thị Huyền nhấn mạnh trách nhiệm pháp lý cần được nhìn nhận theo từng chủ thể.

Đối với cá nhân quản lý, điều hành (Tổng giám đốc, người quyết định sản xuất - lưu thông sản phẩm), nếu có hành vi cố ý hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự, đồng thời phải bồi thường dân sự cho người bị thiệt hại.

Thứ hai, đối với doanh nghiệp, dù đã dừng hoạt động, vẫn phải chịu trách nhiệm dân sự và hành chính phát sinh từ hành vi vi phạm trước đó. Trường hợp mất khả năng thanh toán, việc chi trả được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, trong đó thiệt hại về tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng được ưu tiên trước các nghĩa vụ tài chính thông thường, nếu người tiêu dùng chứng minh được thiệt hại.

Thứ ba, đối với bên bán, bên phân phối, pháp luật không coi đây là "chủ thể đứng ngoài". Nếu biết hoặc phải biết sản phẩm không bảo đảm an toàn mà vẫn đưa ra thị trường, các bên này có thể phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc bồi thường và khắc phục hậu quả theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

"Vụ việc này là lời cảnh báo rằng uy tín lâu năm không thể thay thế nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, và mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng thực phẩm đều phải chịu trách nhiệm tương xứng với vai trò của mình" - Luật sư Vũ Thị Huyền nhấn mạnh.

Tin liên quan

Người tiêu dùng đã mua bao nhiêu hộp pate Cột đèn Hải Phòng trên online?

Người tiêu dùng đã mua bao nhiêu hộp pate Cột đèn Hải Phòng trên online?

(NLĐO) - Trong năm 2025, tổng cộng có 217.900 sản phẩm pate Cột đèn Hải Phòng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long được bán ra trên các sàn thương mại điện tử.

Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Người tiêu dùng lo lắng, thẳng tay ném pate cột đèn Hải Phòng vào sọt rác

(NLĐO)- Người tiêu dùng đã mua và sử dụng sản phẩm pate cột đèn Hải Phòng của công ty đồ hộp Hạ Long đang vô cùng hoang mang, lo lắng

Thịt heo bệnh thành pate ở Đồ hộp Hạ Long: Hồ sơ công ty "đổi chủ" liên tục

(NLĐO) - Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật.

người tiêu dùng pate cột đèn đồ hộp hạ long Công ty CP đồ hộp Hạ Long thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo