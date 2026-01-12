HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Tạm dừng sản xuất, hàng trăm công nhân vẫn đến Công ty CP đồ hộp Hạ Long

Trọng Đức

(NLĐO)- Sáng 12-1, ngoài việc thông báo chính thức về việc tạm dừng hoạt động, Ban lãnh đạo công ty, tổ chức công đoàn đã trao đổi, giải đáp một số thắc mắc.

Sáng 12-1, Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long đã chính thức thông báo đến toàn thể người lao động về việc Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng trong 14 ngày kể từ ngày 12-1.

Tạm dừng sản xuất tại Công ty CP đồ hộp Hạ Long: Hàng trăm công nhân vẫn có mặt - Ảnh 1.

Sáng 12-1, hàng trăm cán bộ, công nhân Công ty CP đồ hộp Hạ Long vẫn có mặt tại công ty

Ghi nhận của Báo Người Lao Động cho thấy mặc dù ngày 11-1 thông tin tạm dừng hoạt động sản xuất 14 ngày đã được doanh nghiệp đưa lên trang web của đơn vị, tuy nhiên sáng 12-1, hàng trăm cán bộ, công nhân Công ty CP đồ hộp Hạ Long vẫn có mặt tại công ty.

Theo thông báo của Công ty CP đồ hộp Hạ Long, việc kéo dài hoặc điều chỉnh thời gian tạm dừng sẽ căn cứ vào diễn biến thực tế và được báo cáo HĐQT xem xét, quyết định tiếp theo.

Ông Cao Nhật Huy, Phó giám đốc sản xuất, thực hiện quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng.

HĐQT Công ty CP đồ hộp Hạ Long giao ông Cao Nhật Huy, Phó giám đốc sản xuất Công ty CP đồ hộp Hạ Long phối hợp với Phòng Nhân sự chủ động xây dựng và triển khai phương án bố trí người lao động trong thời gian tạm dừng sản xuất; báo cáo định kỳ và kịp thời cho HĐQT về tình hình nhân sự, lao động trong suốt thời gian tạm dừng sản xuất.

Ông Cao Nhật Huy được giao quyền điều hành các hoạt động vận hành hàng ngày của nhà máy trong phạm vi cần thiết, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và tuân thủ quy định pháp luật.

Theo ông Cao Nhật Huy, Phó giám đốc sản xuất, người được giao quyền điều hành tạm thời, trong sáng 12-1, ngoài việc thông báo chính thức về việc tạm dừng hoạt động, Ban lãnh đạo công ty, tổ chức công đoàn đã trao đổi, giải đáp một số thắc mắc của người lao động liên quan đến tiền lương, chế độ chính sách…để người lao động yên tâm.

Mặc dù Công ty CP đồ hộp Hạ Long tạm dừng hoạt động sản xuất nhưng đến khoảng 11 giờ 15 phút, các công nhân mới lần lượt ra về

Ông Cao Nhật Huy cho biết thêm, trước đó doanh nghiệp đã chi thưởng tết Dương lịch, tiền lương tháng 12-2025 cho toàn thể cán bộ người lao động. Công ty cũng không nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

"Chúng tôi khẳng định với người lao động trong 14 ngày công ty tạm dừng hoạt động sản xuất họ vẫn được hưởng mức lương tối thiểu vùng. Ngoài hoạt động sản xuất, các hoạt động khác của công ty vẫn diễn ra bình thường"- ông Huy nói.

Cũng theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, trong những ngày qua, cửa hàng trưng bày sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại đường Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng "cửa đóng then cài", dừng hoạt động.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt heo trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt heo lấy trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco, trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt heo đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo bất kỳ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, khoảng 2 tấn trong số này đã được chế biến thành thịt hộp, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị đưa ra thị trường.

Tạm dừng sản xuất tại Công ty CP đồ hộp Hạ Long: Hàng trăm công nhân vẫn có mặt - Ảnh 2.

Cửa hàng trưng bày sản phẩm của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long "cửa đóng then cài"

Ngày 12-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đến ngày 24-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố đối với 9 bị can trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp, cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, heo ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, do có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt 3 người gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng). Đây là các cá nhân được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt heo trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Sau vụ Công ty đồ hộp Hạ Long nhập hơn 130 tấn thịt nhiễm bệnh, Hải Phòng siết nguồn gốc thực phẩm

Sau vụ Công ty đồ hộp Hạ Long nhập hơn 130 tấn thịt nhiễm bệnh, Hải Phòng siết nguồn gốc thực phẩm

(NLĐO)- Sau vụ 130 tấn thịt nhiễm bệnh tuồn vào Công ty CP đồ hộp Hạ Long, Hải Phòng rà soát, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa thực phẩm

Gần 14.000 hộp pate được Công ty CP đồ hộp Hạ Long đưa "ra lò" đều từ thịt heo nhiễm bệnh

(NLĐO)- Doanh nghiệp nói toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường nhưng thực tế rất nhiều sản phẩm đã "ra lò"

Vụ hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi, thông tin mới từ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

(NLĐO)- Công ty CP đồ hộp Hạ Long cho rằng chỉ liên quan với tư cách tiếp nhận nguyên liệu dựa trên hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp, đầy đủ và hợp lệ.

