Bộ Công an cùng phối hợp kiểm tra, xử lý găm hàng xăng dầu chờ tăng giá

Theo thông tin từ Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, về nguồn xăng dầu trong nước, 2 Nhà máy lọc hóa dầu (Dung Quất, Nghi Sơn) sản xuất đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại thị trường trong nước.



Người dân xếp hàng chờ đổ xăng sáng ngày 9-3 tại cửa hàng xăng dầu trên đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trong đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất về cơ bản nguồn dầu thô không bị ảnh hưởng trực tiếp và đủ nguyên liệu dầu thô sản xuất đến hết tháng 4-2026. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nguồn dầu thô có rủi ro do phụ thuộc nguồn dầu từ Kuwait, song hiện tại, lượng tồn kho và các lô hàng đã vận chuyển có thể duy trì sản xuất thời gian tới. Nhà máy cũng đang tích cực tìm phương án bổ sung nguồn.

Đối với nguồn cung nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu khoảng 30% cho nhu cầu tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Trong tháng 3-2026, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo nhập khẩu nguồn cung cơ bản đảm bảo.

Tuy nhiên, nhập khẩu xăng dầu sản phẩm tháng 4 dự báo tiếp tục khó khăn do giá tăng và một số nước không khuyến khích xuất khẩu xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng.

Triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng xăng dầu

Về điều hành xăng dầu, sau kỳ điều chỉnh ngày 7-3, Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng cho biết giá xăng dầu trong nước đã điều chỉnh tương đối sát với diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới. Song song với việc điều hành giá xăng dầu kịp thời, bám sát giá thế giới, công tác kiểm tra kiểm soát thị trường cũng được triển khai mạnh mẽ. Tại Hà Nội, ngày 7-3 có 17 cửa hàng ngưng kinh doanh một số mặt hàng, tuy nhiên chiều ngày 7-3-2026 đã bán đủ tất cả các mặt hàng do bổ sung nguồn cung.

Trên địa bàn Hà Nội xuất hiện hiện tượng người dân mang can, thùng đến mua xăng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu để tích trữ, xuất hiện tình trạng bán xăng dầu bằng chai lọ tại khu vực gần các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội hiện đang phối hợp với UBND xã, phường kiểm tra, xử lý.

Tại TPHCM, và nhiều tỉnh, thành phố khác, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tương đối ổn định, các cửa hàng xăng dầu vẫn mở cửa hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân.

Tuy nhiên, tổ công tác cũng lưu ý có hiện tượng tích trữ dầu diesel dưới hình thức các xe ô tô tải bốn chân xếp hàng đi đổ dầu ở các cây Petrolimex và quay đầu đổ ở các cửa hàng khác.

Cùng với đó ngày 8-3-2026, ở một số tỉnh như Tây Ninh, Gia Lai, Nghệ An, tại địa bàn các xã biên giới xuất hiện người dân sang Việt Nam mua xăng dầu do giá của Việt Nam đang rẻ hơn.

Đối với những giải pháp cần làm ngay, tổ công tác kiến nghị thực hiện khẩn trương các giải pháp Chính phủ đã cho phép tại Nghị quyết 36 nhằm đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các Nhà máy lọc dầu duy trì hoạt động ở công suất cao; Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026, đảm bảo đầy đủ nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối, thực hiện nghiêm túc dự trữ xăng dầu theo quy định.

Tăng cường phối hợp lực lượng công an, biên phòng kiểm tra thị trường nhất là các khu vực, địa bàn tiêu thụ tăng đột biến và có dấu hiệu đầu cơ để ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá bất hợp lý, xuất khẩu lậu xăng dầu; đồng thời chỉ đạo các đầu mối tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu về theo kế hoạch quý 1-2026 đã đăng ký.

"Bộ Công an phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vi găm hàng xăng dầu chờ tăng giá, trục lợi nhằm ổn định thị trường đảm bảo an ninh năng lượng" - tổ công tác thông tin.

Bộ Công Thương khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án bình ổn giá xăng dầu trình Chính phủ, theo đó tùy từng cấp độ kiến nghị các phương án điều chỉnh tiếp tục các loại thuế, sử dụng Quỹ bình ổn giá nhằm bình ổn giá xăng dầu trong nước…