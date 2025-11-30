Câu nói giản dị nhưng chứa đựng giá trị sâu sắc về cách gìn giữ hạnh phúc gia đình. Bởi trong cuộc sống, mỗi gia đình đều có những thời điểm êm đềm và cũng không tránh khỏi lúc sóng gió. Điều quan trọng không phải là tránh mâu thuẫn, mà là cùng nhau vượt qua.

Gia đình có thể ví như một ngôi nhà được dựng nên bởi nhiều lớp vật liệu. Người chồng là chiếc cột cái vững vàng, làm điểm tựa. Người vợ là mái nhà che chở cho mọi thành viên trong gia đình hưởng không khí mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Sự phối hợp hài hòa ấy tạo nên tổ ấm để mọi thành viên trở về sau bao bộn bề cuộc sống.

Ngày nay, xã hội hiện đại đem lại nhiều cơ hội và vai trò mới cho phụ nữ. Họ tự tin bước ra xã hội, phát huy năng lực, sống đúng với giá trị bản thân. Đàn ông cũng đã thay đổi: biết chia sẻ, biết lắng nghe và biết trân trọng hơn người bạn đời của mình. Dẫu vậy, nhịp sống nhanh, áp lực tài chính, khoảng cách cảm xúc, khác biệt quan điểm…, là những thử thách dễ khiến vợ chồng tổn thương nhau nếu không có kỹ năng ứng xử cương - nhu đúng lúc và thái độ tôn trọng, khiêm nhường và bao dung.

Minh họa AI: HUỲNH HIẾU

Để "thuận", trước hết phải biết thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt. Mỗi người bước vào hôn nhân mang theo nền tảng gia đình, tính cách và thói quen riêng. Nếu chỉ chăm chăm soi lỗi, ta sẽ tìm thấy vô số lý do để phán xét. Nhưng nếu chọn nhìn vào điều tốt đẹp, ta sẽ có lý do để kiên nhẫn và tiếp tục đồng hành.

Thuận vợ thuận chồng còn là sự tôn trọng, sẻ chia và bao dung. Một lời nói nhẹ nhàng có thể xoa dịu sự căng thẳng; ngược lại, một câu nặng nề có thể tạo ra khoảng cách khó lấp đầy.

Hôn nhân không đòi hỏi sự hoàn hảo, mà cần sự cố gắng mỗi ngày, để đồng hành và nâng đỡ nhau. Bởi hạnh phúc không tự đến. Nó được tạo nên từ yêu thương chân thành, sự tôn trọng và thấu hiểu.