Thời sự

YouTuber "Phong Bụi" chia sẻ về câu chuyện ông Ba Minh nổi tiếng mạng xã hội

Ca Linh-Võ Dương

(NLĐO) - Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, YouTuber "Phong Bụi" đã chia sẻ câu chuyện về ông Ba Minh cùng vợ gây "bão" trên mạng xã hội.

Trao gần 1,6 tỉ đồng cho ông Ba Minh

Khoảng 2 tuần qua, câu chuyện về ông Ba Minh (Ngô Hoàng Minh, SN 1961; cư trú tại ấp Tân Hội, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) cùng bà Nguyễn Thị Giao (ngụ tỉnh Nghệ An) được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Youtuber Phong Bụi chia sẻ câu chuyện ông Ba Minh gây sốt mạng xã hội - Ảnh 1.

YouTuber "Phong Bụi" cho hay anh không nghĩ sẽ tạo ra một làn sóng lớn đến thế về câu chuyện của ông Ba Minh và bà Giao. Nguồn: Facebook Phong Bụi

Việc này xuất phát từ clip dài 1 giờ 26 phút được YouTuber "Phong Bụi" (tên thật Lê Văn Phong) đăng tải trên mạng xã hội với tiêu đề "Giây phút 29 năm trốn chạy chồng bạo hành, bỏ rơi 4 con được đoàn tụ nỗi buồn trong nước mắt". Clip đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt view.

Theo câu chuyện được chia sẻ, 29 năm trước, bà Giao (69 tuổi) trong một cuộc trốn chạy người chồng vũ phu, đã ôm một người con bỏ đi, để lại 3 con khác ở nhà.

Trên hành trình trốn chạy, bị thất lạc con, bà Giao bơ vơ, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm và được ông Ba Minh cưu mang.

Dù gia cảnh cũng rất nghèo khó nhưng ông Ba Minh đã bảo bọc, thương yêu bà Giao hơn 11 năm. Xem được chia sẻ của YouTuber "Phong Bụi" về câu chuyện trên, con trai bà Giao đã tìm gặp bà và đến Đồng Tháp đón bà về quê.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về lý do chia sẻ câu chuyện của ông Ba Minh và bà Giao, anh Phong cho biết: "Hôm đó tôi đến Cù Lao Tây chỉ để dự một đám tang, mang theo chiếc máy ảnh cũ như thói quen. Gặp bà Giao trong bộ quần áo cũ kỹ, tay ôm xấp vé số, bà nói với tôi bằng giọng run run rằng chỉ còn một điều ước cuối cùng là được nhìn thấy con. Bà không có điện thoại, không biết liên lạc bằng cách nào, nên mới nhờ tôi ghi lại hình ảnh, đăng lên mạng".

Youtuber Phong Bụi chia sẻ câu chuyện ông Ba Minh gây sốt mạng xã hội - Ảnh 2.

Trong ngày 28-8, ông Ba Minh được anh Vũ Đắc Duy và Trần Trúc Ly (ngụ Cần Thơ) trao gần 1,6 tỉ đồng dưới sự chứng kiến của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Long

YouTuber "Phong Bụi" cho hay anh không nghĩ sẽ tạo ra một làn sóng lớn đến thế. Anh chỉ làm theo trực giác, ghi lại câu chuyện như một người kể thay tiếng lòng của bà. "Tôi tin rằng, mạng xã hội đôi khi cũng có thể làm điều tử tế, nối lại những sợi dây tình thân đã bị đứt gãy" - anh Phong bày tỏ.

Ông Ba Minh chia sẻ với Báo Người Lao Động

Câu chuyện sau đó lan rộng ngoài sức tưởng tượng. Đoạn clip trên YouTuber "Phong Bụi" đã chạm đến trái tim hàng triệu người và rồi những tấm lòng khắp nơi gửi về giúp ông Ba Minh số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

Đó là niềm hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có được. Nhưng cùng với niềm vui ấy, cũng có những nỗi nặng lòng. Bởi khi bà Giao xuất hiện trở lại, không chỉ ông Ba Minh mà chính gia đình ở Nghệ An cũng chịu nhiều tổn thương. Người con nào chẳng mong gặp lại mẹ, nhưng khoảng cách của gần 30 năm mất liên lạc đã để lại quá nhiều vết hằn
YouTuber Phong Bụi

Vậy nên, câu chuyện này dù lan tỏa mạnh mẽ, nhưng không thể gọi là một cái kết trọn vẹn. Anh Phong nhấn mạnh điều quý giá nhất không nằm ở số tiền, mà sự việc cho thấy tình người vẫn còn. Khi biết những hoàn cảnh khó khăn, cộng đồng sẵn sàng mở lòng, chung tay giúp đỡ. Nhưng bên dưới ánh sáng đó, vẫn còn nhiều góc khuất của những mảnh đời.

Theo cập nhật của YouTuber "Phong Bụi" trên Facebook, trong ngày 28-8, bà Giao đã từ Nghệ An trở về đoàn tụ với ông Ba Minh.


