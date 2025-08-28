HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Ông Ba Minh nói gì về việc được ủng hộ tiền tỉ?

Tin,ảnh,video: Ca Linh-Võ Dương

(NLĐO) - Xúc động trước tấm lòng của cộng đồng, ông Ba Minh không giấu được niềm vui khi nhận số tiền gần 1,6 tỉ đồng từ 2 Facebooker tại TP Cần Thơ trao.

Sau khi nhận gần 1,6 tỉ đồng từ anh Vũ Đắc Duy và chị Trần Trúc Ly (cùng ngụ TP Cần Thơ) trao vào ngày 28-8, ông Ba Minh (Ngô Hoàng Minh; SN 1961; cư trú tại ấp Tân Hội, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) rất vui và xúc động.

Ông Ba Minh chia sẻ niềm vui khi nhận ủng hộ số tiền lớn

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền xã Tân Long, cháu Duy, Ly cùng các nhà hảo tâm đã ủng hộ số tiền lớn như vậy. Đây là số tiền mơ ước cả cuộc đời của tôi cũng không có được nhưng nay đã thành hiện thực" – ông Ba Minh chia sẻ.

Người đàn ông này cho hay với số tiền lớn như trên, ông đã gửi tiết kiệm tại ngân hàng lấy lãi, khi nào tìm được vị trí thích hợp sẽ rút ra mua đất cất nhà.

Ông Ba Minh tiết lộ: "Có nhà cửa thì vợ chồng tôi sẽ mua gà, vịt nuôi thêm. Tôi cũng sẽ đi chữa trị chân trái để đi lại cho thoải mái sau hơn 10 năm bị thoái hóa khớp".

VIDEO: Ông Ba Minh nói gì về việc được ủng hộ tiền tỉ?- Ảnh 1.

Ông Ba Minh không giấu được niềm vui khi có số tiền lớn mua đất cất nhà

Anh Ngô Trọng Hữu (con riêng của ông Ba Minh), bày tỏ: "Ba tôi có 2 người con nhưng ai cũng nghèo không thể giúp được gì. Bây giờ được số tiền lớn thì mong mỏi của gia đình là sẽ mua đất để xây nhà cửa đàng hoàng cho ba cùng cô Giao (bà Nguyễn Thị Giao, vợ sau của ông Ba Minh) ở".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 28-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Long phối hợp cùng anh Vũ Đắc Duy đã trao số tiền 1,547 tỉ đồng cho ông Ba Minh. Đây là số tiền do anh Duy vận động trên mạng xã hội từ 12 giờ 10 phút ngày 21-8 đến ngày 25-8 cho ông Ba Minh.

Ngoài ra, chị Trần Trúc Ly cũng trao ông Ba Minh số tiền 43 triệu đồng. Đây là số tiền mà chị Ly đã kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi clip dài 1 giờ 26 phút được YouTuber "Phong Bụi" đăng tải trên mạng xã hội với tiêu đề "Giây phút 29 năm trốn chạy chồng bạo hành, bỏ rơi 4 con được đoàn tụ nỗi buồn trong nước mắt" với hơn 1 triệu lượt view, rất đông YouTuber và TikToker từ khắp nơi đã kéo đến nhà ông Ba Minh để ghi hình, phỏng vấn để khai thác câu chuyện về ông và bà Nguyễn Thị Giao (ngụ tỉnh Nghệ An).

Câu chuyện của ông Ba Minh được người dân, cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm sau khi người phụ nữ chung sống với ông như vợ chồng là bà Giao được con ruột đón về đoàn tụ tại Nghệ An vào ngày 15-8.


ông Ba Minh Facebooker Cần Thơ vận động bà nguyễn thị giao ông minh bà giao
