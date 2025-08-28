Ngày 28-8, anh Vũ Đắc Duy và chị Trần Trúc Ly (cùng ngụ TP Cần Thơ) đã trao số tiền gần 1,6 tỉ đồng cho ông Ba Minh (Ngô Hoàng Minh; SN 1961; cư trú tại ấp Tân Hội, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) với sự chứng kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Long.

Hai Facebooker chia sẻ việc vận đồng tiền ủng hộ ông Ba Minh

Trong đó, anh Duy kêu gọi số tiền 1,547 tỉ đồng, còn chị Ly vận động được số tiền 43 triệu đồng.

Anh Duy cho biết sau khi xem kênh của Youtuber "Phong Bụi" về trường hợp của ông Ba Minh nên rất thương cảm. Anh về nói với vợ là đăng bài lên mạng kêu gọi ủng hộ để mua gạo tặng ông Ba Minh.

Nhưng không ngờ, khi kêu gọi từ khoảng 12 giờ 10 phút ngày 21-8 thì vài giờ sau số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tính đến ngày 25-8, số tiền lên hơn 1,5 tỉ đồng.

Để minh bạch, anh Duy đã đi sao kê toàn bộ số tiền mọi người ủng hộ và đăng lên mạng để mọi người kiểm chứng; đồng thời, anh cũng khoá tài khoản.

Anh Vũ Đắc Duy (thứ 2 từ phải sang) và chị Trần Trúc Ly trao tiền cho ông Ba Minh

"Trao xong tiền cho chú Ba Minh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Thời gian qua, khi kêu gọi hỗ trợ chú, tôi bị cộng đồng mạng công kích, tinh thần bị ảnh thưởng rất nhiều. Có những clip cắt ghép sai trái đăng trên mạng, hàng trăm cuộc điện thoại đe doạ" – anh Duy chia sẻ.

Anh Duy nói thêm sau khi trao tiền cho ông Ba Minh, hy vọng cộng đồng mạng đừng "ném đá" nữa mà để anh yên ổn làm ăn. Anh Duy cho biết sẽ đồng hành cùng ông Ba Minh trong quá trình mua đất xây nhà.

Anh Vũ Đắc Duy cùng ông Ba Minh đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm

Còn chị Trần Trúc Ly cho hay khi thấy bài viết về ông Ba Minh nên cũng kêu gọi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, do thấy anh Duy cũng vận động cho ông Ba Minh nên chị đã xoá bài viết sau 1 giờ đăng lên mạng xã hội.

"Trong 1 giờ đăng bài vận động được 43 triệu đồng nên hôm nay tôi cùng Duy đem tiền qua trao cho chú Ba Minh. Trong thời gian qua tuy rất áp lực nhưng đến nay đã trao tiền cho chú nên thấy rất vui" - chị Ly bày tỏ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi clip dài 1 giờ 26 phút được YouTuber "Phong Bụi" đăng tải trên mạng xã hội với tiêu đề "Giây phút 29 năm trốn chạy chồng bạo hành, bỏ rơi 4 con được đoàn tụ nỗi buồn trong nước mắt" với hơn 1 triệu lượt view, rất đông YouTuber và TikToker từ khắp nơi đã kéo đến nhà ông Ba Minh để ghi hình, phỏng vấn để khai thác câu chuyện về ông và bà Nguyễn Thị Giao (ngụ tỉnh Nghệ An). Câu chuyện của ông Ba Minh được người dân, cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm sau khi người phụ nữ chung sống với ông như vợ chồng là bà Giao được con ruột đón về đoàn tụ tại Nghệ An vào ngày 15-8.



