"1 phút hiểu luật": Ngắn gọn, trực quan, chính xác





Giữa "ma trận" thông tin trên mạng xã hội, việc thiếu hiểu biết về pháp luật khiến không ít người sập bẫy lừa đảo hoặc chịu thiệt thòi khi làm việc. Vì vậy, nhu cầu có một kênh thông tin chính thống nhưng phải nhanh - gọn - dễ hiểu trở nên cấp thiết.

"Mềm hóa" thông tin pháp luật

Việc Báo Người Lao Động triển khai kênh TikTok @hieuluat1phut (1 phút hiểu luật) với tiêu chí "ngắn gọn - trực quan - chính xác" là để chuyển hóa những điều khoản pháp lý khô khan thành nội dung trực quan, sinh động, góp phần hình thành "lá chắn" bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu công nhân, nhân viên văn phòng và người lao động tự do.

Thực tế cho thấy sự bùng nổ của các nền tảng xuyên biên giới như TikTok, YouTube Shorts hay Facebook Reels cũng là con dao hai lưỡi. Giữa "rừng" thông tin, không ít người lao động dễ dàng rơi vào "bẫy" của tin giả, các nội dung giật gân, thiếu kiểm chứng, thậm chí là các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Việc thiếu hụt kiến thức pháp luật thiết thực cũng khiến một số người trở thành nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường lao động.

Trước thực tế đó, việc xây dựng một kênh thông tin chuyên biệt về chính sách, pháp luật trên nền tảng TikTok không chỉ là bước đi chiến lược để tăng sức lan tỏa cho thương hiệu Báo Người Lao Động, mà còn là một mệnh lệnh từ thực tiễn. Kênh TikTok "1 phút hiểu luật" không đơn thuần là nơi đưa tin, mà là "trạm tiếp cứu pháp lý" di động, nơi thông tin chính thống được truyền tải bằng ngôn ngữ hiện đại, ngắn - gọn - chất lượng.

Kênh TikTok “1 phút hiểu luật” của Báo Người Lao Động

Thực tế, nhiều lao động tự do hay công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp thường có rất ít thời gian để theo dõi các bài phân tích pháp luật dài dòng. Đây cũng là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước nạn "tín dụng đen", lừa đảo công nghệ hoặc các "bẫy" hợp đồng lao động do thiếu thông tin chính thống.

Thay vì những văn bản khô khan, "1 phút hiểu luật" sẽ chuyển hóa các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, quyền lợi người lao động... thành các video dưới 60 giây, giúp người xem nắm bắt ngay lập tức.

Lấy người lao động làm trung tâm

Năm 2025, 22 kênh mạng xã hội của Báo Người Lao Động đã thu hút hơn 1 tỉ lượt xem. Đây là minh chứng về hướng đi đúng đắn trong việc "đa nền tảng hóa" nội dung. Riêng 3 tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống đã tiệm cận mốc 450 triệu lượt xem, cho thấy sự tin tưởng của bạn đọc trong không gian số của báo.

Tiếp nối thành công đó, ngày 16-4-2026, kênh TikTok "1 phút hiểu luật" chính thức ra mắt, nâng tổng số kênh mạng xã hội của Báo Người Lao Động lên con số 23. Với "1 phút hiểu luật", Báo Người Lao Động đặt chiến lược nội dung "lấy người lao động làm trung tâm". Mỗi video chỉ dài khoảng 60 giây nhưng góp phần giải quyết một nỗi lo, một thắc mắc thực tế mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải.

Thứ nhất, là nhóm nội dung về quyền lợi thiết thân của người lao động. Thay vì trích dẫn nguyên văn các điều khoản luật, chúng tôi đưa ra những kịch bản thực tế: "Bị nợ lương, đòi ai?", "Bị sa thải đột ngột, mức đền bù bao nhiêu là đúng?", hay "Lương tháng 13 và thưởng Tết khác nhau thế nào?"... Những thông tin về bảo hiểm xã hội, nghỉ phép, tăng lương tối thiểu... được đồ họa hóa sinh động, giúp người xem nắm bắt chỉ sau một vài lần lướt mạng.

Thứ hai, là các tình huống pháp luật thực tế có sự tham gia của chuyên gia. Đây là điểm cốt lõi tạo nên uy tín của "1 phút hiểu luật". Với sự tham gia giải đáp nhanh của các luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm, những vấn đề như: "Bị sếp ép ký đơn nghỉ việc tự nguyện, có nên đặt bút?" hay "Lỡ chuyển nhầm tiền vào tài khoản người lạ, làm sao lấy lại?" được tháo gỡ thấu đáo. Ngay cả những rắc rối đời thường như bị lừa khi mua hàng online, xử lý vi phạm giao thông... cũng được hướng dẫn xử lý một cách khoa học, đúng luật.

Thứ ba, cũng là nội dung quan trọng nhất trong bối cảnh hiện nay, là những cảnh báo và cách thức phòng tránh. Kênh TikTok của Báo Người Lao Động đóng vai trò như một hồi chuông cảnh tỉnh trước sự hoành hành của "tín dụng đen", lừa đảo công nghệ cao, các "hợp đồng bẫy" núp bóng "việc nhẹ lương cao"... Những đoạn clip ngắn vạch trần thủ đoạn của tội phạm giúp người lao động nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản, tính mạng của bản thân và gia đình.

Thứ tư, việc cập nhật chính sách mới luôn được ưu tiên hàng đầu. Khi Luật Bảo hiểm xã hội mới hay những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Bộ Luật Lao động... có hiệu lực, các quy định sẽ được "mềm hóa" thành những bản tin ngắn, giúp người lao động không bị lạc hậu trước những quyền lợi mà mình đáng được hưởng.

Kênh TikTok "1 phút hiểu luật" được đưa vào hoạt động không chỉ là việc nắm bắt xu hướng mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của Báo Người Lao Động. Chúng tôi không đợi người lao động tìm hiểu luật mà mang luật đến người lao động, ngay trên màn hình điện thoại.

Với 450 triệu lượt xem chỉ trong quý I/2026, Báo Người Lao Động tin tưởng rằng việc bảo vệ quyền lợi người lao động của báo đang bước sang một trang mới, với phương châm quyết liệt hơn, gần gũi hơn và hiệu quả hơn.

Kênh TikTok "1 phút hiểu luật" hy vọng sẽ là cầu nối thiết thực, đưa tri thức pháp luật vượt qua rào cản thời gian để bảo vệ những giá trị thực chất. Khi người lao động tự trang bị cho mình "lá chắn" thông tin pháp lý vững chắc, đó cũng là lúc môi trường lao động văn minh, công bằng và thượng tôn pháp luật được củng cố mạnh mẽ.




