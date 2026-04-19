Lao động

1 phút hiểu luật: Kênh TikTok "gối đầu giường" cho người lao động

Anh Vũ

(NLĐO) - Kênh TikTok "1 phút hiểu luật" là cẩm nang bỏ túi, giúp người lao động nắm vững quyền lợi và phòng tránh rủi ro pháp lý chỉ trong 60 giây.

Trong kỷ nguyên số, việc tiếp nhận thông tin của người lao động đã thay đổi rõ rệt, ưu tiên nội dung ngắn, dễ hiểu, trực quan, xem nhanh trên điện thoại. Để đưa chính sách đến gần hơn với công nhân, tài xế công nghệ và nhân viên văn phòng,... kênh TikTok "1 phút hiểu luật" chính thức ra đời.

Chuyển mình để bảo vệ người lao động

Thực tế cho thấy, nhóm lao động tự do hay công nhân tại các khu công nghiệp thường có rất ít thời gian để theo dõi các bài phân tích pháp luật dài dòng. Đây cũng là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước nạn tín dụng đen, lừa đảo công nghệ hoặc các "bẫy" hợp đồng lao động do thiếu thông tin chính thống.

img

Kênh TikTok 1 phút hiểu luật của Báo Người Lao Động.

Với xu hướng này, Báo Người Lao Động triển khai kênh TikTok @hieuluat1phut (https://www.tiktok.com/@hieuluat1phut) với tiêu chí: Ngắn gọn – Trực quan – Chính xác. Thay vì những văn bản khô khan, các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội hay quyền lợi khi bị sa thải được chuyển tải thành các video dưới 60 giây, giúp người xem nắm bắt ngay lập tức.

4 trụ cột chính

Nội dung của kênh tập trung vào 4 trụ cột chính:

- Quyền lợi thiết thân: Giải đáp các thắc mắc về lương thưởng, bảo hiểm, nghỉ phép và xử lý khi bị nợ lương.

- Tình huống thực tế: Luật sư tư vấn nhanh các ca khó như bị ép ký đơn nghỉ việc hoặc đòi tiền khi chuyển nhầm tài khoản.

- Cảnh báo phòng tránh: Nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, hợp đồng "bẫy" và hệ lụy của tín dụng đen.

- Cập nhật chính sách: Điểm tin nhanh về tăng lương tối thiểu, các luật mới tác động trực tiếp đến túi tiền của người lao động.

Mời bạn đọc, người lao động bấm theo dõi ngay để bảo vệ túi tiền và quyền lợi của chính mình với những "bí kíp" pháp luật cực ngắn gọn!: https://www.tiktok.com/@hieuluat1phut

Trong năm 2025, 22 kênh mạng xã hội của Báo Người Lao Động (từ ngày 16-4-2026 thêm kênh Tiktok 1 phút hiểu luật, tổng cọing 23 kênh) đã thu hút hơn 1 tỉ lượt view. Riêng 3 tháng đầu 2026, con số đã gần cán mốc 450 triệu view.

"Biến những điều luật phức tạp thành công cụ tự bảo vệ mình cho người lao động ngay trên chiếc điện thoại thông minh - đây là mục tiêu của Báo Người Lao Động.


Hiểu luật để không thiệt thòi

Hiểu luật để không thiệt thòi

Thiếu quan tâm đến quyền và nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động, người lao động sẽ thiệt thòi

