1 phút hiểu luật: Kênh TikTok "gối đầu giường" cho người lao động

Trong kỷ nguyên số, việc tiếp nhận thông tin của người lao động đã thay đổi rõ rệt, ưu tiên nội dung ngắn, dễ hiểu, trực quan, xem nhanh trên điện thoại. Để đưa chính sách đến gần hơn với công nhân, tài xế công nghệ và nhân viên văn phòng,... kênh TikTok "1 phút hiểu luật" chính thức ra đời.
Chuyển mình để bảo vệ người lao động
Thực tế cho thấy, nhóm lao động tự do hay công nhân tại các khu công nghiệp thường có rất ít thời gian để theo dõi các bài phân tích pháp luật dài dòng. Đây cũng là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước nạn tín dụng đen, lừa đảo công nghệ hoặc các "bẫy" hợp đồng lao động do thiếu thông tin chính thống.
Với xu hướng này, Báo Người Lao Động triển khai kênh TikTok
4 trụ cột chính
Nội dung của kênh tập trung vào 4 trụ cột chính:
- Quyền lợi thiết thân: Giải đáp các thắc mắc về lương thưởng, bảo hiểm, nghỉ phép và xử lý khi bị nợ lương.
- Tình huống thực tế: Luật sư tư vấn nhanh các ca khó như bị ép ký đơn nghỉ việc hoặc đòi tiền khi chuyển nhầm tài khoản.
- Cảnh báo phòng tránh: Nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, hợp đồng "bẫy" và hệ lụy của tín dụng đen.
- Cập nhật chính sách: Điểm tin nhanh về tăng lương tối thiểu, các luật mới tác động trực tiếp đến túi tiền của người lao động.
Mời bạn đọc, người lao động bấm theo dõi ngay để bảo vệ túi tiền và quyền lợi của chính mình với những "bí kíp" pháp luật cực ngắn gọn!: https://www.tiktok.com/@hieuluat1phut
Trong năm 2025, 22 kênh mạng xã hội của Báo Người Lao Động (từ ngày 16-4-2026 thêm kênh Tiktok 1 phút hiểu luật, tổng cọing 23 kênh) đã thu hút hơn 1 tỉ lượt view. Riêng 3 tháng đầu 2026, con số đã gần cán mốc 450 triệu view.
